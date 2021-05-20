Apple'ın yazılım birimi sorumlusu Craig Federighi, Epic Games davasının son duruşmasında kendilerini eleştiren bir açıklama yaptı. iOS'un kötü amaçlı yazılımlar açısından çok güvenli bir platform olduğunu, macOS'un ise kabul edilemeyecek düzeyde güvensiz olduğunu söyleyen Federighi, bunun nedenlerine de değindi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Epic Games arasındaki mahkeme süreci devam ederken, gerçekleştirilen son duruşmada ilginç bir olay yaşandı. Apple'ın yazılım biriminden sorumlu olan Craig Federighi mahkeme heyetine yaptığı açıklamalarda iOS'un macOS'tan çok daha güvenli olduğunu söyledi. Hatta Apple'ın yazılım biriminin bir numarası, macOS'un kötü amaçlı yazılım ve güvenlik açığı sorunlarından oldukça rahatsızmış.

Federighi'nin, Apple'ı savunmaya çalışırken bilin altına yerleşenleri mi söyledi yoksa bu anlık bir gaf mıydı bilinmiyor ancak açıklamanın genel olarak macOS'u eleştirirken iOS platformunu savunduğunu görüyoruz. Örneğin; açıklamanın bir bölümünde iOS müşteri korumasının macOS'a kıyasla çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Açıklamalarını kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma düzeyine de indirgeyen Federighi, macOS'un kötü amaçlı yazılım düzeyinin iOS'a kıyasla "kabul edilemeyecek düzeyde" kötü olduğunu vurguluyor.

Apple yazılım sorumlusu, bu açıklamalarını macOS'a harici kaynaklardan yazılım yüklenebiliyor oluşuna bağlıyor

Craig Federighi, mahkeme heyetine yaptığı açıklamalarda iOS ile macOS arasındaki en temel farkın, üçüncü kaynak yüklemelerine izin verip vermemek olduğunu ifade ediyor. Epic Games ise bunun keyfi bir dayatma olduğunu, insanların tıpkı macOS'ta olduğu gibi iPhone'larda da alternatif uygulama mağazalarını kullanabilmeleri gerektiğini savunuyor. Bu savunmaya verilen yanıt ise dünya genelinde 1 milyar civarı iPhone sahibi olduğu ve bu kişilerin mobil dünyanın risklerinden korunmak istemesiymiş.

Federighi iOS ile macOS'un birbirinden farklı olduğunu savunurken macOS işletim sistemini bir arabaya benzetiyor. Kullanıcıların, bu arabayı diledikleri yere sürebileceklerinin altını çizen Apple yöneticisi, iOS ekosisteminin ise bebekler tarafından bile güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belirtiyor. Federighi'ye göre insanların iPhone tercih etmesinin başlıca nedeni güvenlik ve bunu sağlamaya çalışırken Epic Games'in savunduğu şeyleri hayata geçirmek, Apple kalitesini ve şirketin güvenilirliğini düşürecekmiş.

Bu arada; Craig Federighi bu sözleri sarf ederken, Android işletim sistemine taş atmayı da ihmal etmiyor. Bu bağlamda, Android ekosistemindeki kötü amaçlı yazılımların sayısının iOS cihazlar için geliştirilenlerden 50 kat fazla olduğunu belirten Federighi, iOS cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaşma oranının yüzde 1.72, Android cihazlara bulaşma oranının ise yüzde 26.64 olduğunu söylüyor.

Apple ile Epic Games arasındaki anlaşmazlık, Fortnite Mobile nedeniyle patlak vermişti. Epic Games, Fortite Mobile'a uygulama içi alım satım hizmeti ekleyerek App Store'un ödeme sistemini bypass etmişti. Apple da bunun App Store kullanım koşullarına aykırı olduğunu söyleyip, Fortnite Mobile listelemesini kaldırmıştı. Davanın nasıl sonuçlanacağı şu an için belli değil ancak cuma günü gerçekleştirilecek duruşmada, Apple CEO'su Tim Cook'un ifade verecek oluşunun önemli olduğunu söyleyebiliriz.