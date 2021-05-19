Apple, Fortnite Sayesinde 100 Milyondan Fazla Kazandı

Bir Apple çalışanının verdiği bilgilere göre Apple, App Store üzerinden aldığı yüzde 30'luk komisyonla, Fortnite'ın oyun içi satın alımlarından 100 milyon dolardan fazla kazandı.

Epic Games ve Apple tartışması, komisyon dolayısıyla ortaya çıkan tartışmaları yüzünden gündemden düşmek bilmiyor. Apple'ı birçok kez zor durumda bırakan Epic Games ve Apple tartışması hakkında bir yeni haber de bir Apple çalışanından geldi.

Öncelikle olaylara uzak kalanlar için kısaca üzerinden geçmek gerekirse, Epic Games, Apple ve Google'ın yüksek market komisyonlarından memnun değildi. Her satışın yüzde 30'u üzerinden alınan pay fazla yüksek gelince Epic Games, kendi yollarına başvurdu. Yüksek komisyonlardan kendisini kurtarmak için yüzde 20 indirim sunduğu ödeme yöntemini ekledi. Haliyle bu davranış, ortalığı daha da alevlendirdi. Bu artık Epic Games'in hak aradığı bir savaşa dönüştü. Hatta Epic Games'in çok geçmeden yayınladığı bir video da bu olaylara önceden hazırlıklı olduğunu bizlere gösterdi.

Epic Games'in yayınladığı video:

O günden bugüne davadan davaya koşan Apple, paçayı kurtarabilmiş değil. Spotify gibi farklı firmaların da desteğini almış olan Epic Games'in açtığı savaş şu anda bile devam etmekte. Hatta Apple CEO'su Tim Cook'un, Epic Games davasının üçüncü ve son kısmı yaklaşırken önümüzdeki hafta vereceği ifadeye hazırlandığı da biliniyor.

Fortnite, App Store'da 2018'de yayınlandı ve oyun içi yapılan her ödemeden Apple'a yüzde 30 komisyon vermek zorundaydı. Bir Apple çalışanı, Apple'ın, uyguladığı yüzde 30 komisyon sayesinde Fortnite üzerinden 2018'den bu yana 100 milyon dolardan fazla kazandığını onayladı. Bloomberg'den gelen habere göre Michael Schmid, 100 milyonu özellikle dolar olarak belirtmedi ve 200 milyonu geçip geçmediği hakkında da bilgi vermedi.

Sensor Tower ise Apple'ın Fortnite üzerinden gelirini 354 milyon dolar olarak hesapladı ki fark edebileceğimiz üzere bu, Apple çalışanının verdiği miktarın fazlasıyla üzerinde.