iPhone'lar Depresyon ve Anksiyete Tespiti Yapabilecek

The Wall Street Journal, Apple'ın Sağlık uygulaması için yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Geliştirme çalışmalarına ABD'deki bazı üniversiteler ile bir ilaç şirketinin de dahil olduğu bu özellik, kullanıcının verilerini analiz ederek depresyon, anksiyete ya da kaygı bozukluğu gibi sağlık sorunlarını tespit edebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'lar için yeni bir özellik geliştirmeye çalışıyor gibi görünüyor. The Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre Apple, bu özelliği kullanarak iPhone sahiplerinin depresyon, bilişsel ve kaygı bozukluğu ya da anksiyete gibi durumlar yaşadığını tespit etmek ve kullanıcıyı bilgilendirmek istiyor. Peki bu nasıl olacak?

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bir iPhone sahibinin yüz ifadelerini, yürüyüş hızını, nasıl konuştuğunu, kalp ve solunum ölçümü değerlerini ve uyku süresi ile kalitesine dair verileri bir araya getirerek, tüm bunların analiz edilmesini kapsıyor. Ayrıca şirket, kullanıcıların yaptıkları yazım yanlışları ve yazım hızlarını da değerlendirmeye katarak, kullanıcının psikolojik bir sorununun olup olmadığını anlamaya çalışmak istiyor.

Bu sistem de gizlilik tartışmalarına yol açtı

Apple, kullanıcıların sağlık sorunlarını tespit etmek için üzerinde çalıştığı yeni özelliği, Kaliforniya ve Los Angeles'ta bulunan devlet üniversiteleri ile Biogen isimli ilaç şirketi ile birlikte geliştirdi. Yani projenin arkasında ABD'nin önemli bilim insanları da bulunuyor. Ancak bu özellik, tahmin edebileceğiniz üzere Apple'ın kullanıcı verilerini izleyeceğine dair bir tartışmanın çıkmasına yol açtı. Ancak konuya aşina olan kişiler, Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğinin sunuculara veri göndermeyeceğini, tüm işlemlerin iPhone tarafından gerçekleştirileceğini ve böylelikle de kullanıcı gizliliği ve güvenliğinin korunacağını ifade ediyorlar.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğe "Seabreeze" kod ismi verildi. Şirket, 3.000 kullanıcıyla yaptığı anlaşma ile Seabreeze'i test edecek. Bu yıl başlatılacak çalışmaların kapsamının önümüzdeki yıl Biogen aracılığıyla 20 bin kişiye kadar çıkarılması planlanıyor. The Wall Street Journal'a bilgi veren kaynaklar, Apple'ın Sağlık isimli uygulamasından sorumlu Jeff Williams'ın bu özellik için çok hevesli olduğunu, şirkette yapılan toplantılarda oldukça hararetli ve çalışma şevkini yerine getiren ifadeler kurulduğu belirtiliyor.