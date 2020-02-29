Apple, cuma günü yaptığı açıklama ile veritabanında 3 milyardan fazla fotoğraf olduğu iddia edilen yüz tanıma uygulaması Clearview AI’nın hesabını Kurumsal Geliştirici Programı’nın şartlarını ihlal ettiği için devre dışı bıraktığını açıkladı.

ABD’de büyük bir yapay zeka şirketi olan Clearview AI, yüz tanıma uygulamasının verileri ile ilgili olarak bir süredir tartışmaların ortasında yer alıyor. Daha önce Clearview AI’ın yüz tanıma verilerini üçüncü taraf kişilerle paylaştığı iddia edilmişti. Şimdi de Apple, Clearview AI’ın hesabını, Kurumsal Geliştirici Programı’nın şartlarını ihlal ettiği için devre dışı bıraktı. Apple, sorunun düzeltmesi için Clearview AI’a 14 gün süre tanıdı.

Kurumsal Geliştirici Programı’ndan hesabı devre dışı bırakılan Clearview AI’nın CEO’su Hoan Ton-That, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Apple ile temas halinde olduklarını ve programın hüküm ve koşullarına uymaya çalıştıklarını açıkladı. Ton-That açıklamasında, “Uygulama geçerli bir Clearview hesabı olmadan kullanılamaz. Bir kullanıcı uygulamayı indirebilir. Ancak uygun yetkilendirme ve kimlik bilgileri olmadan uygulamada arama yapamaz” dedi.

New York Times, Ocak ayında yayınladığı bir haberle Clearview AI’ın veritabanındaki yüz verilerini kolluk kuvvetleri ile paylaştığını ortaya çıkardı. Bu haberin ardından Clearview AI, önemli bir tartışmanın konusu olmaya devam ediyor.

Yapay zeka şirketi, kullanıcılar uygulamadan hesaplarını sildikten veya hesaplarını özel hale getirdikten sonra bile kullanıcıların fotoğraflarını veritabanında tutmaya devam ediyor. Bu nedenle ABD’nin birçok eyaletinde kolluk kuvvetlerinin Clearview AI’yı kullanması yasaklandı.

Clearview AI, internet aracılığıyla 3 milyardan fazla fotoğrafı barındıran bir veritabanı oluşturduğunu ve bu veri tabanını kolluk kuvvetleri ve bankalarla paylaştığını açıkladı. Geçtiğimiz ay şirketin internet sitesinde kurallarda da bu yönde bir değişiklik yapıldı. Clearview AI’ın sitesindeki kurallara, “Clearview AI’ın arama motoru yalnızca kolluk kuvvetleri ve belirli güvenlik uzmanlarının soruşturma aracı olarak kullanması amacıyla kullanılabilir ve sonuçlar yalnızca genel bilgileri içerir” maddesi eklendi.

Clearview AI, ABD’de daha uzun bir süre tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu hafta başında ortaya çıkan haberlerde hackerların Clearview AI’ın müşteri listesini ele geçirdiği iddia ediliyordu.