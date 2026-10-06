Volkswagen, 2025 model 50 bine yakın Tiguan’ı motorun aniden durmasına yol açabilen bir problem nedeniyle geri çağırdı.

Otomobil devleri, araçlarında yaşanan problemler nedeniyle sık sık geri çağırmalarla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise en büyük markalardan biri olan Alman şirket Volkswagen, sevilen SUV modeli Tiguan için böyle bir uygulama başlattı.

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Volkswagen, 2025 model yılına ait tam 49.958 adet Tiguan modelini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Geri çağırmanın bir yazılım hatası nedeniyle başlatıldığı bildirildi.

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Motorun aniden durmasına yol açıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne 10 Eylül 2026 tarihinde bildirilen bu güvenlik odaklı uygulama, araçlardaki Gövde Kontrol Modülü içerisinde tespit edilen kritik bir yazılım hatasından kaynaklanıyor. Modern otomobillerde gövde kontrol modülünün, aracın aydınlatma, güvenlik, anahtarsız giriş ve motor çalıştırma gibi birçok elektronik alt sistemini bir arada yöneten merkezi bir beyin işlevi gördüğünü belirtelim.

Resmi raporlara ve 26V587 numaralı geri çağırma belgelerine göre söz konusu problem, 24 Mart ile 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen Tiguan modellerini doğrudan kapsıyor. Seyir halindeyken gövde kontrol modülünün kendisini aniden sıfırlaması motorun aniden stop etmesine ve sürücünün araç üzerindeki kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabiliyor. Güvenlik yetkilileri, hareket halindeki bir aracın motorunun aniden kapanmasının trafik kazası riskini son derece artırdığına dikkat çekiyor.

Sorunun yaratabileceği tek tehlike motorun durmasıyla da sınırlı kalmıyor. Modülde meydana gelen bir sıfırlanma işlemi; ikaz ışıklarını, dış aydınlatma elemanlarını ve geri görüş kamerasını aynı anda devre dışı bırakabiliyor. Bu bu ciddi teknik aksaklığın giderilmesi için mekanik bir parça değişimine ihtiyaç duyulmadığını belirtmek gerek. Volkswagen yetkili servisleri, etkilenen araçlara ücretsiz bir gövde kontrol modülü yazılım güncellemesi yükleyerek problemi tamamen ortadan kaldıracak.