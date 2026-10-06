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Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı

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Samsung, dünyada kaç kişinin Samsung Galaxy telefon kullandığını açıkladı.

Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, dünyanın en çok satan telefon üreticilerinden biri konumunda. Öyle ki dünyanın dört bir yanında elimizi ne tarafa çevirsek bir Samsung Galaxy modeliyle karşılaşmamız tesadüf değil. Peki toplamda kaç adet insan Samsung Galaxy kullanıyor?

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Güney Koreli teknoloji devi, yıllardır pazarın en tepesinde sürdürdüğü hakimiyeti ilk kez net bir rakamla somutlaştırdı. Öyle ki toplamda kaç Samsung Galaxy telefon kullanıcısı olduğu resmen açıklandı.

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Dünyada Kaç Samsung Galaxy Telefon Kullanıcısı Olduğu Açıklandı
galaxyic

1,2 milyar Samsung Galaxy kullanıcısı var

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Samsung Japan tarafından YouTube platformunda yayımlanan bir videoda, dünya çapında toplamda 1,2 milyar insanın Galaxy telefon kullandığı ifade edildi. Bu rakam, bir akıllı telefon serisinin tek bir marka altında ulaştığı en devasa ekosistemlerden birini temsil ediyor. Firmanın sadece üst segment değil, aynı zamanda farklı bütçelere uygun modellerle karşımıza çıktığını da biliyoruz. Bu kadar yüksek bir miktara ulaşmayı başarmasının nedenlerinden biri de kesinlikle herkese uygun model çıkarması.

Haziran 2009'da piyasaya sürülen markanın ilk Android’li akıllı telefonu Galaxy GT-I7500, bu uzun yolculuğun ilk adımıydı. Esas patlamasını ise 2010 yılında tanıttığı amiral gemisi Galaxy S serisiyle yaşadı. 17 yıldır da yüzlerce model ile Samsung Galaxy ailesi genişledi ve milyarlarca insana ulaştı.

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