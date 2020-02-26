Yapay zeka kullanımı gün geçtikçe ihtiyaç duyulan yeni alanlarda kendini gösteriyor. Bu durumun hayatı kolaylaştırdığını söyleyenler kadar, yapay zekanın insanlık için bir tehdit olduğunu yüksek sesle savunanlar da mevcut. Öyle ki, Clearview AI adlı yüz tanıma yazılımı sağlayan şirketin müşteri listesinin çalındığı ortaya çıktı.

Kolluk kuvvetleri için yüz tanıma yazılımı sağlayan ABD’li teknoloji şirketi Clearview AI, ülkede tartışmaların odağına oturdu. Nedeni ise, müşteri listesinin tamamının yetkisiz erişimi olan biri tarafından çalınması...

ABD merkezli şirket, yüzleri, sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere internetten çıkarılan üç milyardan fazla görüntüden oluşan bir veritabanıyla eşleştirebilecek bir teknoloji geliştirdi. Bu durum, gizlilik savunucuları ve sosyal medya platformlarının büyük tepkisini çekti.

Yüz tanıma şirketinin verileri çalındı:

Zira söz konusu yüz tanıma aracı, ABD polisine herhangi bir kişinin fotoğrafını sosyal medyadan bir görüntü veritabanını aramak için kullanmasına ve yüzlerine göre bireyleri tanımlamasına izin veriyor. Clearview AI kaynaklı ihlal oldukça dikkat çekici, çünkü şirket, hizmetlerini kolluk kuvvetlerine pazarlıyor. Üstelik daha önce müşterilerinin kim olduğunu açıklamaktan da kaçınmıştı.

Clearview AI avukatı Tor Ekeland, ihlalin şirketin sunucularına yönelik bir saldırıdan kaynaklanmadığını söyledi. Olayı, birisine şirketin müşteri listesine yetkisiz erişim sağlayan bir “kusur” olarak nitelendirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenlik, Clearview'un en büyük önceliğidir. Ne yazık ki veri ihlalleri 21. yüzyılda hayatın bir parçası.”

New York Times gazetesi, ocak ayında şirketin müşterileri arasında ABD ve Kanada'da FBI ve İç Güvenlik Departmanı dahil yüzlerce kolluk kuvveti olduğunu bildirmişti. Şirket ayrıca, böyle bir olayın yaşandığı dönemde müşteri tabanını genişletmek istiyor. Öte yandan, Clearview'un sunduğu hizmet, tüm dünyada soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

Facebook, Twitter, YouTube ve diğer şirketler, Clearview AI'ya yasal işlem yapacağı yönünde bu şirketi uyarmıştı. Clearview kurucusu ve CEO'su Hoan Ton-That ise, halka açık fotoğrafların toplanmasının ABD Anayasası tarafından korunduğunu savunuyor.