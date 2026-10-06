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709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

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Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni C-Serisi modelini Türkiye pazarında satışa çıkardı. İşte fiyatı ve özellikleri.

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri konumunda bulunan Mercedes-Benz, elektrikli araçlar konusunda da öne çıkan bir firma. Alman devin yeni elektrikli C-Serisi’ne de geçtiğimiz ilkbahar aylarında tanıttığını görmüştük. Şimdi ise bu otomobille alakalı ülkemizdeki kullanıcıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Mercedes, ikonik sedan serisinin tamamen elektrikli yeni versiyonunu resmen Türkiye’ye getirdiğini duyurdu. Ülkemizde resmi olarak satışa çıkan modelin fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi cep yakan cinsten.

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İçerikten Görseller

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı
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Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye fiyatı

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Versiyon Fiyatı
C 400 4MATIC AMG 6..360.000 TL

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Otomobil, C400 4MATIC AMG versiyonuyla ülkemize geldi ve 6 milyon 360 bin TL’den satışa sunuldu. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan elektrikli sedan, sunduğu yüksek performans değerleriyle öne çıkıyor. Araçta yer alan elektrikli motor altyapısı toplamda 360 kW (489 beygir) güç ve 800 Nm anlık tork üretiyor. Bu yüksek tork ve güç çıktısı sayesinde otomobil, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4 saniyede ulaşmayı başarıyor. Aracın güvenlik nedeniyle sınırlandırılmış maksimum hızı ise 210 km/sa olarak açıklandı.

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Yeni C-Serisi, tabanına entegre edilmiş 94 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketiyle birlikte geliyor. Türkiye'deki güncel yapılandırma verilerine dayanarak paylaşılan bilgilere göre model, karma kullanımda 709 kilometre menzil sunarken şehir içi kullanımda bu değer 805 kilometreye kadar ulaşıyor. Otomobilin ortalama enerji tüketim değeri ise 100 kilometrede 15.5 kWh olarak kayıtlara geçmiş. Aracın teknik taraftaki en büyük kozlarından biri de üst düzey şarj mimarisi. 800 voltluk elektrik altyapısını kullanan otomobil, DC hızlı şarj istasyonlarında 330 kW'a kadar şarj gücünü kabul edebiliyor. Bu sayede %10'dan %80 batarya doluluğuna ulaşmak yalnızca 22 dakika sürüyor.

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