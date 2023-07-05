Arabanızın benzini bitti ve yakıt almak için benzin istasyonundasınız. Dışarısı çok sıcak ya da çok soğuk ve klimayı kapatmak istemiyorsunuz. Motoru durdurmalı mısınız? Bu soruyu kime sorarsak soralım vereceği cevap evet olur. Benzinlik kurallarına göre de yapılması gereken şey bu.

Ancak çok sıcak ya da soğuk ülkelerde motoru durdurmadan da benzin alındığı biliniyor. Hatta Formula 1 yarışlarında da pit stop esnasında yarışçılar arabalarını durdurmadan benzin alıyor.

Evet, çalışan arabaya benzin alınabiliyor. Ancak, bu durum zamandan tasarruf, arabanın içinin soğumasını ya da ısınmasını engelleme gibi durumları sağlasa da büyük sorunlara neden olabiliyor.

Peki, nedir bu büyük sorunlar? Araba çalışırken benzin alırsak ne olur?

Bu durumda olabilecek en kötü senaryo, çok küçük bir ihtimal de olsa yangın çıkması olabilir. Bu tür yangınların örnekleri nadir ancak aşağıdaki videoda da gördüğünüz gibi yaşanabiliyor.

Biraz daha detaylı anlatmak gerekirse bu yangın şu sebeplerden çıkıyor:

Arabanızın deposu dolmaya başladığında etrafa yakıt buharları yayılır.

yayılır. Çalışan arabalar büyük miktarda ısı ve elektrik üretir.

Buharlar ısıya ya da elektriğe temas ettiğinde tutuşabilir ve yangına neden olabilir.

Elbette, benzin pompalarında güvenlik önlemi olarak otomatik durdurma özelliği var ancak videoda da gördüğünüz gibi benzinin dökülmesi, depodan taşması gibi durumlar yüzünden de yangın çıkabiliyor.

Benzin alırken çıkan yangınların bir diğer sebebi de statik elektriktir.

Vücutta bulunan statik elektrik de yakıt buharını tutuşturarak yangına sebep olabilir. Çok çok nadir de olsa bu ihtimale karşı, özellikle de yurt dışında self-servis benzin istasyonlarındaki insanlar için benzin almadan önce vücudundaki statik elektriği boşaltması için bir yere dokunması öneriliyor.

Araç çalışırken benzin almanın neden olduğu diğer bazı sorunlar da arabanın benzin göstergesinin, benzin şamandırasının ya da buji gibi bazı parçalarının bozulması olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak sıvı haldeyken tutuşması zor olsa da buhar halinde olan benzin -43 derecede bile tutuşabiliyor. Bu yüzden sürücülerin benzin istasyonundayken çok dikkatli olmasını ve benzin alırken arabanın motorunu mutlaka durdurmasını öneriyoruz.