Bir Aracın Benzin Deposuna Ateş Edilince Patlama Olur mu?

Aksiyon filmlerinde sıklıkla araçların benzin deposuna ateş edilir ve büyük bir patlama çıkar. Bu tarz filmlere meraklı olanların gözünde bu sahne çoktan canlanmıştır. Peki gerçek hayatta böyle bir şey söz konusu olabilir mi?

Bazen yaşanan trafik kazaları araçların patlayıp yanmasına neden olabiliyor. Bu durum, trafikte seyir halinde olan diğer araçlar için büyük bir tehlike arz ediyor.

Peki araca ateş edildiği zaman böylesi bir patlama yaşansaydı oldukça korkutucu olmaz mıydı? Birçoğunuz buna içinden evet dedi bile. O zaman gelin böyle bir durumun mümkünatı var mıymış, bakalım.

Araçlar üretilirken bu tip durumların gerçekleşme ihtimaline karşı çeşitli önlemler alınıyor.

The New Yorker

Düşündüğünüzde trafik kazalarının bile araç için ne kadar harap edici olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle, araçları yapan mühendisler ve işçiler, bu tip ekstrem durumlar için araçlara katı güvenlik prosedürleri uyguluyor. Bu sayede eğer araç yolda giderken herhangi bir çarpışma falan olursa ortaya çıkan sürtünmenin yarattığı aşındırıcı kuvvetler araca zarar veremiyor.

Yine bu kuvvetlerin yaratacağı ısının, gaz deposunda patlama yaratmaması için bu önlemlerin alındığını söyleyebiliriz. Ancak şunu da unutmamak gerek, bir araç ne kadar güvenli olursa olsun uzmanların hesapladığı risklerin üzerinde etkiler yaratan olaylara karşı dirençsizdir. Bu nedenle benzin deposunun patlama ihtimali, bir yerlerde gizlice o günün gelmesini bekliyor olabilir.

Kısacası benzin deposunu patlatmak öyle kolay değil.

Benzin deposunun kapağını kırmak bile zor ama yapılabilir mi; evet, mümkün. Bir de patlama olabilmesi için önce başka bir yangının meydana gelip patlamayı tetikleyecek ısıyı çıkarması lazım. Yangının başlayabilmesi için yakıt, ısı ve oksitleyici madde, yani oksijen gerekiyor. Ayrıca yakıt tankında, yangının fitilini ateşleyecek kadar oksijen yoksa patlama hiç olmaz diyebiliriz.

Gaz deposunda küçük oranda bir boşluğun olması, yangını önleyicidir çünkü bu durumu meydana getirecek yeterli oranda oksijenin olmaması anlamına gelir. Aynı şekilde depodaki büyük boşluk da yeterince gaz olmadığı için yangının çıkmamasını sağlar. Eğer bu yer alev almaya başlıyorsa büyük ihtimalle depo boştur diye düşünebilirsiniz. Bu saydıklarımızdan biri bile eksik olduğunda benzin deposunun bir mermiyle havaya uçacağını zannetmemelisiniz.

İyi de mermiler gaz deposunu ateşleyecek güçteyse...

Science Abc

Tam olarak öyle değil ama belki olabilir. Mermiler bir yangını başlatacak kadar güçlü şekilde tasarlanmıyor. Hatta bir TV show'unda, patlama çıkıp çıkmayacağını denemek için Cadillac model aracın benzin bölümüne ateş ediliyor ancak hiçbir patlama olmuyor.

Wallpapers

Bu durumun gerçekleşmesi için tek bir yol var: O da normal mermi yerine yanıcı etkili mermi kullanmak. Çünkü bunlar aynı zamanda zırh delici özellikte olduğu için gaz deposunda bir yangına sebebiyet verebiliyor. Tabii ki yine de benzin deposunu patlatmak için tek bir atış yetmeyebilir. Sözün özü, böylesi tehlikeli bir durum yaratabilmek için uzun süre uğraşılması gerekebilir.

Kaynaklar: Science Abc, Olağanüstü Kanıtlar