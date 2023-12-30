Ben arabalardan iyi anlarım diyenler, işte size bir meydan okuma! Bu testle kendinizi sınayın ve gerçekten ne kadar bilgili olduğunuzu gösterin.

Sadece gerçek bir otomobil tutkunu, bu testte tam puan alabilir! Eğer gerçek bir otomobil meraklısıysan ve araçları sadece küçük ipuçlarından tanıma yeteneğine güveniyorsan, seni bu heyecan dolu teste davet ediyoruz!

Gözlerini iyi aç, çünkü karşına çıkacak araçları tanıyabilmeni sağlayabilecek bazı detayları gizledik. Şimdi test zamanı, ne kadar başarılı olabileceğini görelim!

1. Isınma turu başlasın.

A) Fiat 500X

B) Ford Puma

C) Hyundai Tucson

D) Volkswagen T-ROC

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2. Şehrin moda ikonu.

A) Honda e

B) Renault Zoe

C) Fiat 500E C

D) Mini Cooper Convertible

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3. Avrupa'da en çok tercih edilen hot hatch modellerinden biri.

A) Ford Focus ST

B) Peugeot 308 GTI

C) Renault Megane RS

D) Volkswagen Golf R

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4. Kulaklardaki pası silen türden.

A) Lexus LFA

B) Jaguar XKR-S

C) Mercedes-Benz SLS AMG

D) Acura NSX

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5. Japon mühendisliğinin eseri.

A) Mitsubishi Lancer Evolution

B) Nissan GT-R R35

C) Honda Civic Type R

D) Mazda RX7

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6. Hem aile kullanımına hem de performanslı sürüşe uygun.

A) Honda Civic Type R

B) Audi S3

C) Skoda Octavia VRS

D) Subaru WRX

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7. "Her türlü arazide konforlu" sloganına sahip dağ keçisi.

A) Dacia Duster

B) Nissan Qashqai

C) Renault Captur

D) Ford Kuga

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8. Fabrikasyon olarak drag yarışlarına hazır.

A) Chevrolet Camaro ZL1

B) Cadillac CTS-V

C) Ford Mustang Shelby GT500

D) Dodge Challenger SRT Demon

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9. İkonik tasarımıyla hala favori.

A) Alfa Romeo Mito

B) MG MG4

C) Mini Cooper S

D) Volkswagen Beetle

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10. Elektrikli ama ruhundan bir şey kaybetmemiş.

A) Porsche Taycan

B) Mercedes Benz EQS

C) BMW i4

D) Audi RS E-tron GT

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11. Üretilmesinin üzerinden yıllar geçse bile o hala efsane.

A) Toyota Supra

B) Nissan GT-R R34

C) Chevrolet Corvette

D) Honda NSX

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12. Breaking Bad ile öne çıkan model.

A) Nissan Cube

B) Pontiac Aztek

C) Renault Espace

D) Kia Soul

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13. Markanın ilk plug-in hibrit modeli.

A) BMW i8

B) Audi R8

C) Mercedes-Benz AMG GT

D) Porsche 911 Turbo S

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14. Dünyanın en çirkin otomobilleri arasında gösterilen model.

A) Chrysler PT Cruiser

B) Fiat Multipla

C) Toyota Verso

D) Seat Alhambra

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15. Yarış arabasından farksız.

A) Ferrari 488 Pista

B) McLaren 720S

C) Ford GT

D) Aston Martin Vantage

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Testimizin sonuna geldik, kaç tanesini doğru bilebildin?

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