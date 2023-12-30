Sadece Bir Köşesine Bakarak Bu Arabaları Doğru Tahmin Edebilir misin? [TEST]

18 dk okuma süresi
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Ben arabalardan iyi anlarım diyenler, işte size bir meydan okuma! Bu testle kendinizi sınayın ve gerçekten ne kadar bilgili olduğunuzu gösterin.

Sadece gerçek bir otomobil tutkunu, bu testte tam puan alabilir! Eğer gerçek bir otomobil meraklısıysan ve araçları sadece küçük ipuçlarından tanıma yeteneğine güveniyorsan, seni bu heyecan dolu teste davet ediyoruz!

Gözlerini iyi aç, çünkü karşına çıkacak araçları tanıyabilmeni sağlayabilecek bazı detayları gizledik. Şimdi test zamanı, ne kadar başarılı olabileceğini görelim!

1. Isınma turu başlasın.

Ford Puma Ön Far

A) Fiat 500X

B) Ford Puma

C) Hyundai Tucson

D) Volkswagen T-ROC

CEVAP

2. Şehrin moda ikonu.

Fiat 500e Açılır Tavan

A) Honda e

B) Renault Zoe

C) Fiat 500E C

D) Mini Cooper Convertible

CEVAP

3. Avrupa'da en çok tercih edilen hot hatch modellerinden biri.

Golf 8R Ön Görüntüsü

A) Ford Focus ST

B) Peugeot 308 GTI

C) Renault Megane RS

D) Volkswagen Golf R

CEVAP

4. Kulaklardaki pası silen türden.

Lexus LFA Arka Kısım

A) Lexus LFA

B) Jaguar XKR-S

C) Mercedes-Benz SLS AMG

D) Acura NSX

CEVAP

5. Japon mühendisliğinin eseri.

Nissan GT-R R35 Kapı Kolu

A) Mitsubishi Lancer Evolution

B) Nissan GT-R R35

C) Honda Civic Type R

D) Mazda RX7

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6. Hem aile kullanımına hem de performanslı sürüşe uygun.

Skoda Octavia VRS Jant

A) Honda Civic Type R

B) Audi S3

C) Skoda Octavia VRS

D) Subaru WRX

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7. "Her türlü arazide konforlu" sloganına sahip dağ keçisi.

Dacia Duster Arkası

A) Dacia Duster

B) Nissan Qashqai

C) Renault Captur

D) Ford Kuga

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8. Fabrikasyon olarak drag yarışlarına hazır.

Dodge Demon SRT Ön Görüntüsü

A) Chevrolet Camaro ZL1

B) Cadillac CTS-V

C) Ford Mustang Shelby GT500

D) Dodge Challenger SRT Demon

CEVAP

9. İkonik tasarımıyla hala favori.

Mini Cooper S Arka Kısım

A) Alfa Romeo Mito

B) MG MG4

C) Mini Cooper S

D) Volkswagen Beetle

CEVAP

10. Elektrikli ama ruhundan bir şey kaybetmemiş.

Porsche Taycan Ön Kısım

A) Porsche Taycan

B) Mercedes Benz EQS

C) BMW i4

D) Audi RS E-tron GT

CEVAP

11. Üretilmesinin üzerinden yıllar geçse bile o hala efsane.

Nissan GT-R R34 Arka Kısım

A) Toyota Supra

B) Nissan GT-R R34

C) Chevrolet Corvette

D) Honda NSX

CEVAP

12. Breaking Bad ile öne çıkan model.

Pontiac Aztek Ön Kısım

A) Nissan Cube

B) Pontiac Aztek

C) Renault Espace

D) Kia Soul

CEVAP

13. Markanın ilk plug-in hibrit modeli.

BMW i8 Roadster Arka Kısım

A) BMW i8

B) Audi R8

C) Mercedes-Benz AMG GT

D) Porsche 911 Turbo S

CEVAP

14. Dünyanın en çirkin otomobilleri arasında gösterilen model.

Fiat Multipla Ön Kısım

A) Chrysler PT Cruiser

B) Fiat Multipla

C) Toyota Verso

D) Seat Alhambra

CEVAP

15. Yarış arabasından farksız.

Ford GT Arka Kısım

A) Ferrari 488 Pista

B) McLaren 720S

C) Ford GT

D) Aston Martin Vantage

CEVAP

Testimizin sonuna geldik, kaç tanesini doğru bilebildin?

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