Araba sürerken fren tutmadığı durumda yaptığımız her yanlış hareket, ölümcül sonuçlara yol açabilir. Peki arabada fren tutmazsa ne yapmalıyız?

Araba kullanırken frenin aniden patlaması, herkesin korkulu rüyasıdır. Ancak eğer otomobilinizin bakımlarını düzenli olarak yaptırıyorsanız korkmanıza gerek yok.

Biz yine de, fren pedalı boşalan bir arabada neler yapmanız gerektiğini adım adım anlatalım.

Temelden başlayalım, fren neden tutmaz?

Otomobillerin diğer tüm parçaları gibi frenlerin de belli bir ömrü var. Fren hortumları, zamanla yıpranıyor ve fren hidrolik yağı boşalıyor. Basınç oluşturan hidrolik yağı yüzünden fren boşalması dediğimiz şey meydana geliyor.

Bunun önlemini almak için aracınızın bakımlarını düzenli olarak yaptırmalı, bir problem sezdiğinizde direkt olarak kontrole götürmelisiniz.

Gelelim asıl konumuza. Fren tutmazsa ne yapacağız?

Yapmanız gereken ilk şey, acil durum içerisinde olduğunuzu bildirmek için dörtlü lambaları yakmak ve ayağınızı gazdan çekmek. Freni tutmayan bir arabada gaza basarsanız durum çok daha kötüye gidebilir.

Daha sonra ise hız sabitleyiciniz açıksa onu kapatmanız yerinde olacaktır. Bir diğer adımımız, vites düşürmek.

Vites düşürdükten sonra, az da olsa basınç oluşturacak kadar hidrolik yağının olup olmadığını test etmek için ara sıra sert bir şekilde fren pedalına basın. Bu da işe yaramıyorsa çare, el frenini çekmekte.

Ancak el frenini de öyle bir anda sonuna kadar çekmemeniz lazım. 2 diş çektikten sonra araba yavaşlayacak. Hâlâ yeterince yavaş değilseniz 1 diş daha çekebilirsiniz.

Başvurabileceğiniz başka yöntemler de var.

Eğer böyle bir imkânınız varsa otomobilinizi dik bir yokuşa doğru yönlendirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra kontağı 1 tur çevirip motoru kapatarak (yüksek hızdaysanız yapmayın) hızı kesebilirsiniz.

Son olarak önerilen şey ise aracın içinde hava direnci yaratmak. Otomobilinizin bütün camlarını açıp içeride hava sirkülasyonu yaratarak aerodinamiği bozup bir nebze daha yavaşlatabilirsiniz.

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