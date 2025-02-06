Aynı parçaları kullanan, birbirinden bambaşka arabaları görmeye hazır mısınız?

Kimi araçlar, dışarıdan bakınca birbirinden tamamen alakasız görünse de aynı parçaları kullanabiliyor.

Mesela bir Lamborhini ile Ford Focus'un aynı küçük sinyali kullandığını fark etmiş miydiniz? Şimdi, bunun gibi örnekleri çoğaltalım.

Mclaren F1 ve VDL Group Bova Futura - Aynı stop lambası

Lamborghini Murcielago ve 98-2005 1. Nesil Ford Focus - Aynı küçük sinyal

Alfa Romeo 2000 ve 1971-1992 De Tomaso Pantera - Aynı stop lambası

Aston Martini Virage ve Volkswagen Santana - Aynı stop lambası

Nissan 300zx ve Lamborghini Diablo - Aynı ön far

Son olarak; Mercedes ve Renault aynı motoru kullanıyor:

Hatta bu konu hakkında yazdığımız şu yazımıza göz atabilirsiniz:

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