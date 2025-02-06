Kimi araçlar, dışarıdan bakınca birbirinden tamamen alakasız görünse de aynı parçaları kullanabiliyor.
Mesela bir Lamborhini ile Ford Focus'un aynı küçük sinyali kullandığını fark etmiş miydiniz? Şimdi, bunun gibi örnekleri çoğaltalım.
Aynı parçaları kullanan otomobiller
- Mclaren F1 ve VDL Group Bova Futura - Aynı stop lambası
- Lamborghini Murcielago ve 98-2005 1. Nesil Ford Focus - Aynı küçük sinyal
- Alfa Romeo 2000 ve 1971-1992 De Tomaso Pantera - Aynı stop lambası
- Aston Martini Virage ve Volkswagen Santana - Aynı stop lambası
- Nissan 300zx ve Lamborghini Diablo - Aynı ön far
- Son olarak; Mercedes ve Renault aynı motoru kullanıyor:
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Mclaren F1 ve VDL Group Bova Futura - Aynı stop lambası
Lamborghini Murcielago ve 98-2005 1. Nesil Ford Focus - Aynı küçük sinyal
Alfa Romeo 2000 ve 1971-1992 De Tomaso Pantera - Aynı stop lambası
Aston Martini Virage ve Volkswagen Santana - Aynı stop lambası
Nissan 300zx ve Lamborghini Diablo - Aynı ön far
Son olarak; Mercedes ve Renault aynı motoru kullanıyor:
Hatta bu konu hakkında yazdığımız şu yazımıza göz atabilirsiniz:
Sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Yorumlara yazın!
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