Aynı Parçaları Kullandığına İnanamayacağınız Arabalar: Lamborghini ve Ford Ne Alaka?

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Aynı parçaları kullanan, birbirinden bambaşka arabaları görmeye hazır mısınız?

Kimi araçlar, dışarıdan bakınca birbirinden tamamen alakasız görünse de aynı parçaları kullanabiliyor.

Mesela bir Lamborhini ile Ford Focus'un aynı küçük sinyali kullandığını fark etmiş miydiniz? Şimdi, bunun gibi örnekleri çoğaltalım.

 

Aynı parçaları kullanan otomobiller

Mclaren F1 ve VDL Group Bova Futura - Aynı stop lambası

mclaren

Lamborghini Murcielago ve 98-2005 1. Nesil Ford Focus - Aynı küçük sinyal

lamborghini

Alfa Romeo 2000 ve 1971-1992 De Tomaso Pantera - Aynı stop lambası

alfa romeo

Aston Martini Virage ve Volkswagen Santana - Aynı stop lambası

aston martini

Nissan 300zx ve Lamborghini Diablo - Aynı ön far

nissan

Son olarak; Mercedes ve Renault aynı motoru kullanıyor:

motor

Hatta bu konu hakkında yazdığımız şu yazımıza göz atabilirsiniz:
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Sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Yorumlara yazın!

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