Güvenli ve konforlu bir sürüşün en büyük anahtarı, rot ayarları yapılmış bir arabadır. Eğer bu ayarlar yapılmazsa, çeşitli tekerlek ve direksiyon problemleri ile karşılaşmanız an meselesidir.

Peki aracınızın rot ayarlarının tazelenme vakti geldiğini nerden anlayabilirsiniz? Tam olarak hangi problemler bunun habercisi niteliğinde?

Gelin, rot ayarlarına dair tüm detaylara bakalım.

Arabanızın rot ayarının yapılma vaktinin gelip gelmediğini anlamak için ilk etapta tekerleri kontrol etmelisiniz.

Çünkü rot, direksiyon ve tekerlekler arasındaki uyumu sağlamak için yapılır. Eğer düz yolda gittiğinizde bile aracınız sanki bir tarafa doğru savruluyormuş gibi hissediyorsanız, direksiyonunuz titriyorsa veya düz gitmenize rağmen direksiyon ortada değilse, rot ayarlarının yapılma vakti gelmiş demektir.

Yakın zamanda bunlardan hiçbiri ile karşılaşmadıysanız ama yine de bu ayarı yaptırmanızın üzerinden uzun bir zaman geçtiyse yine de sanayinin yolunu tutmakta fayda var. Çünkü küçük bir kaza veya kaldırıma çarpma bile süspansiyonun bozulmasına neden olabilir.

Yüksek kalibreli bileşenlerden bazıları yerinden oynayabilir veya tekerleklerin, düzgün olmayan açılarda gitmesine neden olabilir. İşte rot ayarı da tekerleklerin açılarının, olması gerektiği gibi ayarlanmasını sağlar.

Rot ayarı, aracın düz gitmesini sağlar ve yolculuğu daha güvenli hâle getirir.

Ayrıca lastikler, yolda düzgün bir şekilde hizalanacağından yakıt tüketimi daha verimli olur. Yine rot ayarı sayesinde arabanın tekerlekleri ve aksları, aynı yönde hareket edecek şekilde birbirine göre ayarlanır.

Bu işi yapan kişi, lastik hareketlerini ve konumunu etkileyen çeşitli süspansiyon açılarını ayarlar. Ek olarak direksiyonun da ortalandığından emin olur. Aslında şöyle bir bakınca rot ayarı ne kadar da önemli öyle değil mi?

Direksiyonun ortalanmadığı, titrediği veya aracın yolda savruluyormuş gibi hissedildiği durumlarda, güvenli bir sürüş gerçekleştirmek çok mümkün olmaz. Bu sebeple rot ayarlarını düzenli olarak yaptırmak büyük önem taşır.

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