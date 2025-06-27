Bu yılın başlarında araç muayene istasyonlarının yönetim ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, tesislerin yeni ismini açıkladı. Yapılan açıklamada araç muayene işlemlerinde yapılacak değişimler de duyuruldu.

Bu yılın başlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, araç muayene istasyonlarındaki TÜVTÜRK devrinin sona erdiğinden bahsetmiştik. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın muayene istasyonları için başlattığı ihaleyi kazanan firma, MOI Ortak Girişim Grubu olmuştu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene istasyonlarının yeni ismini resmen açıkladı. Vatandaşlar, 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla bu yeni isimle hareket edecekler. Tabii araç muayene sistemlerinde de köklü değişimler yaşanacak.

TÜVTÜRK gitti, TURKA geldi!

MOI Ortak Girişim Grubu'nun resmî açıklamasına göre muayene istasyonları, yeni dönemde TURKA olarak anılacak. Araç muayene sisteminde değişiklik yapacak olan şirket, yeni nesil istasyonlarda elektrikli otomobillere yönelik testler de gerçekleştirecek. Ayrıca tüm otomobiller için sürüş güvenliği testleri yapılacak. Üstelik TURKA istasyonları, doğal afet durumlarında sahra hastanesi gibi amaçlarla da kullanılabilecek.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi araç muayene istasyonlarında yeni dönem, 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Yani vatandaşlar, bu tarihe kadar TÜVTÜRK hizmetlerinden faydalanmaya devam edecekler. Söz konusu tarihten itibaren 20 yıl boyunca da TURKA, otomobilleri inceleyecek. Bakalım yeni dönem, vatandaşlar açısından nasıl etkiler doğuracak.

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