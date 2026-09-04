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Tesla'dan Otonom Sürüşte Yeni Eşik: Robotaxi 1.6 Milyon Kilometreyi Geride Bıraktı!

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Tesla, Robotaxi filosunun tamamen sürücüsüz olarak 1.6 milyon kilometreyi geride bıraktığını açıklayarak otonom sürüşte önemli bir eşiği aştı.

Tesla'dan Otonom Sürüşte Yeni Eşik: Robotaxi 1.6 Milyon Kilometreyi Geride Bıraktı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tesla, sürücüsüz otonom araç hizmeti sunan Robotaxi filosunun güvenlik sürücüsü olmadan toplam 1.6 milyon kilometre (1 milyon mil) katettiğini duyurdu. Sadece altı hafta önce açıklanan verilerin iki katından fazlasına ulaşan bu rakam, şirketin araçlarda insan nezaretine olan bağımlılığı kademeli olarak sonlandırdığını gösteriyor.

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Geçen yıl Austin'de de hizmete giren Robotaxi; az sayıda araç, bazı tweknik aksaklıklar ve ön koltukta olası acil durumlara müdahale etmek üzere bekleyen güvenlik sürücüleriyle yola çıkmıştı. Zamanla sistemini geliştiren ve hizmet alanını genişleten Tesla, insan sürücüleri önce takip araçlarına aktardı, ardından tamamen devreden çıkararak yalnızca gerekli durumlarda uzaktan kontrole izin veren bir yapıya geçti.

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Tesla'dan Otonom Sürüşte Yeni Eşik: Robotaxi 1.6 Milyon Kilometreyi Geride Bıraktı!
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Sürücüsüz araçlara talep giderek artıyor

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Şirketin 22 Temmuz'daki ikinci çeyrek finansal sonuç toplantısında paylaşılan verilere göre o tarihe kadar tamamı "önemli bir olay yaşanmadan" gerçekleşen sürücüsüz sürüş mesafesi 610.000 km düzeyindeydi ancak Tesla Otonom Sürüş ve Yapay Zekâ Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, son Cybercab etkinliğinde yaptığı açıklamada, yalnızca son altı haftada 1 milyon km daha katettiklerini ve toplamda 1.6 milyon "tamamen denetimsiz" km barajını aştıklarını duyurdu.

Tesla'nın bu açıklamalarda kullandığı "denetimsiz" ifadesi, sürücü koltuğunda bir insanın oturduğu standart araçlardan farklı olarak, tüm algılama ve kontrol süreçlerinin tamamen aracın kendi yazılımı tarafından yürütüldüğü gerçek otonom sürüşleri temsil ediyor.

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