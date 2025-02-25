Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletmesine yönelik ihale sonuçlandı. TÜVTÜRK, ihaleyi kazanamadı. Muayene istasyonları, artık başka bir firma tarafından yönetilecek.

Tüm otomobil sahiplerinin araçlarının trafiğe uygun olup olmadığını kontrol ettirmesini sağlayan muayene istasyonlarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İstasyonları çok uzun zamandır elinde tutan TÜVTÜRK, açılan son ihaleyi kaybetti. Yani muayene istasyonları artık TÜVTÜRK yönetiminde olmayacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılan MOI Ortak Girişim Grubu hem birinci bölge (45 il) hem de ikinci bölgede (36 il) en yüksek teklifi veren şirket oldu. MOI Ortak Girişim Grubu, birinci bölge için 830, ikinci bölge içinse 890 milyon dolar vererek ihaleyi kazanmış oldu. MOI OGG, araç muayene istasyonlarını 20 yıllığına yönetecek.

Bir süre daha TÜVTÜRK levhaları göreceğiz

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre TÜVTÜRK'ün sözleşmesi, 14 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek. Yani bu tarihe kadar TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarını yönetmeye devam edecek. Sonraki aşamada ise MOI OGG, istasyonların yapımından, bakımından ve işletmesinden sorumlu olacak.

TÜVTÜRK, en çok da kredi kartı ile işlemlerde alınan ek ücretler nedeniyle tartışma konusu oluyordu. Bakalım MOI OGG'nin bu konudaki tavrı nasıl olacak...