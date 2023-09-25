Hürriyet'in ek MTV ödemeleri ile ilgili paylaştığı rakamlar, Anadolu Ajansı tarafından yalanlandı. Anadolu Ajansına göre ek MTV birinci taksit için 13 milyar lira toplandı. Bu tutar, toplam alacağın yüzde 87'sine denk geliyor.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Hürriyet'in paylaştığı bir habere değinmiştik. Söz konusu haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren ek MTV ödemelerinin yapılmadığı aktarılıyordu. Öyle ki ağustos ayı sonu itibarıyla 16.3 milyar TL olması gereken alacağın sadece 3.4 milyar TL'sinin tahsil edildiği bilgisi verilmişti. Vergi uzmanlarının görüşlerine göre bunun temel nedeni, ek MTV uygulamasının Anayasa Mahkemesine taşınmış olmasıydı. Vatandaş, nasılsa iptal edilir diyerek ek MTV'nin birinci taksitini ödememişti.

Şimdiyse infial yaratan bu haberle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez Anadolu Ajansı, konuyla ilgili bir haber yayınladı. Yayınlanan haber, Hürriyet'i yalanlar nitelikteydi. Zira Anadolu Ajansı muhabirlerinin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) dayandırdığı bilgilere göre ek MTV'nin birinci taksiti için 22 Eylül itibarıyla yapılan ödeme, 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 TL olarak kayıtlara geçti. Bu tutar, tüm alacağın yüzde 87'sine denk geliyordu.

Kim doğruyu söylüyor?

Açık konuşmak gerekirse Anadolu Ajansı ile Hürriyet'in verileri arasında devasa bir fark var ve bu durum, insanların kimin doğruyu söylediğini sorgulamalarına yol açtı. Burada şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Hürriyet tarafından açıklanan 3.4 milyar TL'lik tutar, Ağustos 2023 dönemi içindi. Anadolu Ajansı ise 22 Eylül itibarıyla güncel verileri içeriyor. Ek MTV için son ödeme tarihi 6 Eylül olarak açıklandığından, Hürriyet'in elde ettiği veri sonradan artış göstermiş olabilir. Yine de 22 günlük sürede 10 milyar liralık farkın kapanıp kapanmayacağı sizin takdirinize kalmış...

"Daha önce bu kadar düşük oranda tahsilat yapılmamıştı"

Ek MTV'nin sadece yüzde 20 oranında tahsil edildiğini ifade eden Mahmut Aydoğmuş, konuyla ilgili şöyle konuşmuştu:

Bilindiği üzere her yıl araç sahiplerinden MTV’nin yarısı ocak diğer yarısı ise temmuz ayında tahsil ediliyordu. Ek MTV ile birlikte 38 milyar TL’lik hedef 71.2 milyar TL’ye çıkarıldı. Yani 32.6 milyar TL’lik ek tahsilat beklentisi oluştu. Bu tutarın ağustos ve kasım olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği düşünüldüğünde ortaya 16.3 milyar TL gibi bir tutar çıkıyor. Fakat Ağustos 2023 dönemine ilişkin bütçe verilerine baktığımızda sadece 3.4 milyar TL seviyesinde MTV tahsil edildiğini görüyoruz. Bu da yüzde 20.8’lik bir tahsilat oranı yapıyor. Daha önce hiç bu kadar düşük oranda tahsil edilen bir vergi kalemi görmedik.



Ek MTV’nin ilk taksidi için süre 6 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Beklentim 6 günlük ek sürede göz önüne alındığında ilk taksit için toplam tahsilat oranının yüzde 30’da kalması yönünde. Öte yandan, kişisel kanaatim AYM’nin ek MTV’yle ilgili kararının bu kez iptal yönünde olmayacağı...

"Vergi afları da ödemelerin aksamasına yol açıyor"

Yaşananlarla ilgili Hürriyet'e demeç veren eski Gelir İdaresi Strateji Geliştirme D. Başkanı Nazmi Karyağdı, sık sık gelen vergi aflarının vatandaşı ödeme yapmama yoluna götürdüğünü söyledi. Karyağdı tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

Geleneksel olarak MTV ödeyicileri vergiye uyum seviyesi en yüksek vergi mükellefi gruplarındandır. Ancak son yıllarda her yıl çıkarılan vergi afları nedeniyle bu grup da vergi ödemelerini aksatır hale gelmiştir. Anayasa Mahkemesinin ek MTV’yi iptal etmesi halinde, AYM’de dava açmayan kişilerin ödedikleri vergiyi geri alamayacak olmaları nedeniyle kararın açıklanmasının beklenmesi ek MTV tahsilatında etkili oldu. AYM’deki iptal davası süreci araç sahiplerini “bekle gör” pozisyonuna itti. Yine vergi afları ve vatandaşta oluşan vergi direnci de önemli etkenlerden.