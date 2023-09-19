Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin sıkı bir biçimde denetlenmesi için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre birikmiş vergi borçları bir an önce tahsil edilecek. Vergi kaçırmak, mümkün mertebe azaltılacak.

Mehmet Şimşek liderliğindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz durumunu ortadan kaldırmak için çeşitli adımlar atıyor. Parasal sıkılaşma tedbirleri ve ek vergiler bunun en net göstergesi. Ancak gelen son haberler, atılan adımların bunlardan ibaret olmayacağını gözler önüne seriyor. Edinilen bilgilere göre hükümet, şimdi de kaçırılan vergilere yoğunlaşmış durumda. Ayrıca, birikmiş vergi borçları da yakın takibe alınmış durumda.

Edinilen bilgilere baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığının çok büyük alacağı olduğunu görüyoruz. Ayrıca vergi kaçırma durumu da olağanüstü seviyelere ulaşmış durumda. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan verilere göre alacaklar 1 trilyon lirayı aşmışken, milyarlarca liralık işleminse faturalandırılmadığı anlaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm bunların üstesinden gelme noktasında kararlı gibi görünüyor.

1 trilyon liralık alacak var!

Konuya aşina kaynaklara göre devletin alacaklı olduğu para 1 trilyon lirayı aşmış durumda. İşletmelerin, devlete olan borçlarını ödememelerinin nedeni ise borç yapılandırma kanunları. İddiaya göre işletme sahipleri, "yeniden yapılandırma gelir" düşüncesi ile borçlarını ödemiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığının bu alacaklar için tüm imkânlarını seferber ettiği bildiriliyor. Aslında Mehmet Şimşek de bununla ilgili açıklama yapmış ve tahsilatların hızlandırılması için harekete geçileceğini söylemişti.

20 milyar liralık online yemek siparişi sektöründe 3 milyar lira vergi kaybı oluşmuş!

İnternet üzerinden yemek siparişi vermek hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ancak devlet, aldığı vergide bunu göremiyor. Zira geçtiğimiz yıl 20 milyar liralık hacme ulaşan online yemek siparişi sektöründe, 3 milyar liralık fiş kesilmediği ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu veriye yemek üzerine hizmet veren platformların komisyon faturaları sayesinde ulaştı. Ayrıca benzer bir durumun diğer internet alışverişleri için de geçerli olduğu konuşuluyor. Burada çok ciddi bir vergi kaçırma söz konusu.

Yüzde 10 KDV tahsilatı yapılıp, yüzde 1 ödeniyor...

Hatırlayan okurlarımız vardır; hükümet, bundan kısa bir süre önce KDV oranlarında güncellemeye gitti. Edinilen bilgilere göre bazı işletmeler, bu durumu kendi fırsatlarına çevirmiş durumdalar. Öyle ki müşteriden yüzde 10 KDV alan bazı işletmelerin, devlete ödeme yaparken yüzde 1 KDV gösterdikleri ve böylelikle haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunun da peşine düşmüş durumda.

Kayıt dışı POS cihazları tespit edildi

İsteyen her esnaf POS cihazı talebinde bulunabiliyor ancak bunun düzgün bir biçimde kullanılması gerekiyor. Diyelim ki iş yeriniz için 2 POS cihazı talebiniz oldu ve bunun sadece birini yazar kasa sistemine entegre ettiniz. İşte böylesi bir durumda ikinci POS cihazı boşa çıkıyor ve sadece tahsilat yapıyor. Fatura kesimi ise olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yolla vergi kaçıran işletmeler için de harekete geçmiş durumda. Edinilen bilgilere göre Bankalar Birliği ile iletişime geçildi ve tüm POS cihazlarının listesi istendi. Yapılacak incelemelerle hangi işletmelerin vergi kaçırmak için ikinci bir POS cihazı kullandıkları ortaya çıkmış olacak.