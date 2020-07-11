Koronavirüsü Öldürebilen Hava Filtresi Geliştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı verilen mücadele halen devam ederken Houston Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu mücadelede oldukça etkin olabilecek bir silah geliştirdi.

Houston Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları işbirliğiyle birlikte COVID-19 hastalığından sorumlu virüsü yakalayıp öldüren bir hava temizleyicisi tasarladı. Houston Üniversitesi’nden Zhifeng Ren, Medistar CEO’su Monzer Hourani ve diğer araştırmacılarla hava temizleyicisini tasarlamak için bir araya geldi.

Araştırmacılar, Galveston Ulusal Laboratuvarı’nda yapılan testlerde COVID-19’a sebep olan koronavirüsün %99,8’inin hava temizleyicisinden tek geçişte öldüğünü ifade etti. Araştırmacılar, ayrıca bu hava filtresinde piyasada da bulunan 200 derecede ısıtılmış nikel köpük kullanıldığını açıkladı.

Koronavirüsün yayılmasını durdurabilir

Araştırmanın yazarlarından Zhifeng Ren, “Bu filtre, hava limanlarında, uçaklarda, ofis binalarında, okullarda ve yolcu gemilerinde COVID-19’un yayılmasını durdurmak için kullanılabilir. Virüsün yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olması toplum için oldukça kullanışlı olabilir” dedi. Medistar yöneticileri ise ayrıca masaüstü bir modelin de üretilebileceğini söylüyor.

Virüsün havada üç saat boyunca kalabildiğini bilen araştırmacılar, onu yok edebilecek bir filtrenin de oldukça uygulanabilir bir plan olduğunu düşündü. Tabii işletmelerin de yeniden açılmasıyla birlikte virüsün havada yayılmasını önlemek oldukça önemli acil bir durum haline geldi.

70 derecenin üstündeki sıcaklıklarda virüsün hayatta kalamayacağını bilen araştırmacılar, ısıtılmış filtre kullanmaya karar verdi. Filtrenin sıcaklığını da 200 derece yaparak virüsün aniden ölmesi hedeflendi. Nikel köpük kullanımını ise Ren önerdi.

Araştırmacılar, filtrenin harici bir kaynakla değil elektrikle ısıtılması sayesinde filtreden kaçan ısı miktarının minimuma indirildiğini söyledi. Yerel bir çalışma atölyesinde üretilen bir prototip, ilk olarak Ren’in laboratuvarında voltaj/akım ve sıcaklık arasındaki ilişki için test edildi ve daha sonrasında virüsü öldürme kapasitesi için Galveston laboratuvarında test edildi.