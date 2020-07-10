DSÖ, Koronavirüsün Kaynağını Bulmak İçin Çin’e Ekip Gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını bulmak ve araştırmak için Çin'e bir ön araştırma ekibi gönderdiğini açıkladı. 1 hayvan sağlığı uzmanı ve 1 salgın bilimciden oluşan ön araştırma ekibi, koronavirüsün kaynağı ve yayılımı hakkındaki soruşturmayı Çinli bilim insanlarıyla birlikte yürütecek.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak pandemi halini aldı. İlk kez Aralık 2019’da tespit edilen virüs, aradan geçen yaklaşık 7 aya rağmen Amerika kıtası başta olmak üzere diğer kıtalarda da hızla yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyayı etkisi altına alan virüsün kaynağını araştırmak için Çin’e bir ekip gönderdi. 1 hayvan sağlığı uzmanı ve 1 salgın bilimciden oluşan ekip, koronavirüsün kaynağı ve yayılımı hakkındaki soruşturmayı Çinli bilim insanlarıyla birlikte yürütecek.

Soruşturmayı yürütecek asıl ekip, ilerleyen günlerde belirlenecek:

Konuyla ilgili konuşan Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris, yaptığı açıklamada uzman ekibin yola çıktığını ve ön araştırma ekibi olduklarını aktardı. Ön araştırma ekibinin izlenecek yolu ve kapsamını belirleyeceğini açıklayan Harris, ilerleyen günlerde soruşturmayı yürütecek asıl ekibin belirleneceğini de sözlerine ekledi.

Çin, salgının başlamasının ardından ülkedeki vahşi hayvan pazarlarını kapatma kararı almıştı. Bu kararla birlikte vahşi hayvanların yasadışı ticareti ve tüketiminin engellenmesi ile salgınların önüne geçilmesi hedefleniyordu. Bu noktada uzmanlar, salgının başlamasının ardından vahşi hayvan pazarları kapatıldığı için Dünya Sağlık Örgütü ekibinin kesin sonuçlara ulaşmasının zor olacağını düşünüyor.

Koronavirüs vaka sayıları, Amerika kıtasında giderek artıyor:

Çıkış kaynağı Çin olan COVID-19 salgınında son aylarda başta Brezilya olmak üzere diğer Güney Amerika ülkeleri, virüsün yeni merkezi haline geldi. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’da durum iyileşse de küresel olarak çok daha kötü bir hâl aldığını ifade etmiş, ülkelerin önlemlerini kaldırmak için uygun bir zaman olmadığını söylemişti.