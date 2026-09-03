Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Görücüye çıkan yeni Polestar 4 SUV; çok tartışılan arka camsız kupe tasarımına veda ederek, geleneksel arka camıyla çok daha pratik, ferah ve erişilebilir bir elektrikli araç deneyimi sunmak üzere resmen tanıtıldı.

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Polestar 4, arka camı tamamen kaldıran yapısıyla kullanıcılardan yoğun eleştiri almıştı. Volvo ile bağlarını zayıflatan marka, bu geri dönüşleri dikkate aldı. Karşımızda elektrikli otomobil pazarına pratikliği ve standart arka camı geri getiren Polestar 4 SUV var.

Arka camın eklenmesi tavan çizgisini doğrudan değiştiriyor. Bu değişim sayesinde arka taraftaki yaşam alanı hissedilir şekilde genişliyor. Tasarım tarafını bir kenara bırakırsak, aracın sunduğu batarya kapasitesi ve yüksek menzil değerleri performans arayanları hedefine koyuyor. Yeni modelin Polestar Türkiye tarafındaki akıbeti ise yerel tüketiciler için belirleyici bir detay barındırıyor.

İçerikten Görseller

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı
polestar-4-suv (2)
polestar-4-suv (4)
polestar-4-suv (5)
polestar-4-suv (3)

İç mekanda genişleyen yaşam alanı

polestar-4-suv (2)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tartışmalı arka bölme tamamen değişti. Tavan yapısındaki yeni eğim, arka koltuklarda oturanlara fazladan 25 milimetre baş mesafesi sağlıyor. Bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1.665 litre seviyesine ulaşıyor. Marka, dijitalleşmeden tamamen kopmuyor. Geleneksel ayna artık araçta standart olarak sunuluyor ancak kameralı dijital aynayı isteyenler bunu opsiyon listesinden ekleyebiliyor.

Performans odaklı çift motor seçeneği

polestar-4-suv (4)

Yeni Polestar 4 SUV, iki farklı güç paketiyle yollara çıkıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli versiyon 268 beygir güç, 343 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması 7,3 saniye sürüyor. Çift motorlu versiyon ise ivmelenme verilerini tamamen değiştiriyor. 536 beygir güç ve 686 Nm tork. Sadece 3,9 saniyelik 0-100 hızlanması sunan bu dört çeker yapı, aracın düzlük performansını ciddi oranda artırıyor.

Batarya kapasitesi ve şarj donanımları

polestar-4-suv (5)

Her iki model de 100 kWh batarya kapasitesi barındırıyor. Tek motorlu seçenek bu kütleyle 629 kilometre menzil sunuyor. Çift motorlu versiyon ise performans tüketimine rağmen yaklaşık 600 kilometre menzil vadediyor. Araç, 200 kW'a kadar DC hızlı şarj donanımını destekliyor. Güney Kore'de üretilen SUV'de ek olarak araçtan cihaza güç aktarımı (V2L) özelliği ve bir kamp modu mevcut. Kamp modu sayesinde araç park halindeyken iklimlendirme ve eğlence sistemleri çalışmaya devam edebiliyor.

Satış fiyatı ve Türkiye pazarındaki durumu

polestar-4-suv (3)

Daha sert bir sürüş dinamiği arayanlar için özel bir "Performance" paketi listeleniyor. Brembo frenler, 22 inçlik jantlar, Pirelli P Zero lastikler ve ZF aktif amortisörler bu pakete dahil edilmiş. Araç, İngiltere pazarında arka camsız coupe versiyondan 2.000 sterlin daha ucuza satılacak. Amerika pazarına girmeyecek olan SUV'nin bizi ilgilendiren boyutu ise yerel dağıtımda yatıyor. Yenilenen Polestar 4 SUV, Türkiye'ye resmi olarak getirilmeyecek otomobiller arasında yer alıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

Avrupa’da En Çok Satan Elektrikli Otomobilller Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Avrupa’da En Çok Satan Elektrikli Otomobilller Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com