Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı

Görücüye çıkan yeni Polestar 4 SUV; çok tartışılan arka camsız kupe tasarımına veda ederek, geleneksel arka camıyla çok daha pratik, ferah ve erişilebilir bir elektrikli araç deneyimi sunmak üzere resmen tanıtıldı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Polestar 4, arka camı tamamen kaldıran yapısıyla kullanıcılardan yoğun eleştiri almıştı. Volvo ile bağlarını zayıflatan marka, bu geri dönüşleri dikkate aldı. Karşımızda elektrikli otomobil pazarına pratikliği ve standart arka camı geri getiren Polestar 4 SUV var.

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Arka camın eklenmesi tavan çizgisini doğrudan değiştiriyor. Bu değişim sayesinde arka taraftaki yaşam alanı hissedilir şekilde genişliyor. Tasarım tarafını bir kenara bırakırsak, aracın sunduğu batarya kapasitesi ve yüksek menzil değerleri performans arayanları hedefine koyuyor. Yeni modelin Polestar Türkiye tarafındaki akıbeti ise yerel tüketiciler için belirleyici bir detay barındırıyor.

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İç mekanda genişleyen yaşam alanı

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Tartışmalı arka bölme tamamen değişti. Tavan yapısındaki yeni eğim, arka koltuklarda oturanlara fazladan 25 milimetre baş mesafesi sağlıyor. Bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1.665 litre seviyesine ulaşıyor. Marka, dijitalleşmeden tamamen kopmuyor. Geleneksel ayna artık araçta standart olarak sunuluyor ancak kameralı dijital aynayı isteyenler bunu opsiyon listesinden ekleyebiliyor.

Performans odaklı çift motor seçeneği

Yeni Polestar 4 SUV, iki farklı güç paketiyle yollara çıkıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli versiyon 268 beygir güç, 343 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması 7,3 saniye sürüyor. Çift motorlu versiyon ise ivmelenme verilerini tamamen değiştiriyor. 536 beygir güç ve 686 Nm tork. Sadece 3,9 saniyelik 0-100 hızlanması sunan bu dört çeker yapı, aracın düzlük performansını ciddi oranda artırıyor.

Batarya kapasitesi ve şarj donanımları

Her iki model de 100 kWh batarya kapasitesi barındırıyor. Tek motorlu seçenek bu kütleyle 629 kilometre menzil sunuyor. Çift motorlu versiyon ise performans tüketimine rağmen yaklaşık 600 kilometre menzil vadediyor. Araç, 200 kW'a kadar DC hızlı şarj donanımını destekliyor. Güney Kore'de üretilen SUV'de ek olarak araçtan cihaza güç aktarımı (V2L) özelliği ve bir kamp modu mevcut. Kamp modu sayesinde araç park halindeyken iklimlendirme ve eğlence sistemleri çalışmaya devam edebiliyor.

Satış fiyatı ve Türkiye pazarındaki durumu

Daha sert bir sürüş dinamiği arayanlar için özel bir "Performance" paketi listeleniyor. Brembo frenler, 22 inçlik jantlar, Pirelli P Zero lastikler ve ZF aktif amortisörler bu pakete dahil edilmiş. Araç, İngiltere pazarında arka camsız coupe versiyondan 2.000 sterlin daha ucuza satılacak. Amerika pazarına girmeyecek olan SUV'nin bizi ilgilendiren boyutu ise yerel dağıtımda yatıyor. Yenilenen Polestar 4 SUV, Türkiye'ye resmi olarak getirilmeyecek otomobiller arasında yer alıyor.