Arm'ın ilk kendi çiplerini bu yıl tanıtmayı planladığı açıklandı. İlk büyük müşterisi de belli oldu.

Yarı iletken sektörünün en önde gelen şirketleri arasında yer alan Softbank bünyesi altındaki Arm ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık merkezli firmanın kendi çiplerini bu yıl itibarıyla yapmaya başlayacağı bildirildi.

Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Arm’ın ilk kendi çipi, en erken yaz aylarında tanıtılacak.

Meta, Arm’ın çiplerinin ilk müşterisi olacak

Şirketi farklı bir seviyeye çekecek çipler için ilk büyük müşteri de hazır. Öyle ki firma, teknoloji devi Meta’yla bir anlaşma yapmış durumda. Bu kapsamda geliştirdiği çipleri Meta’ya sağlayacak.

Arm’ın geliştireceği çiplerin yapay zekâ için ciddi önem taşıyan büyük veri merkezlerindeki sunucular için CPU’lar olması bekleniyor. Ayrıca çeşitli müşteriler için özelleştirilebilir olması da muhtemel.

Şirketin yeni projesi, onu sektörde farklı bir konuma koyacak. Arm, şimdiye kadar hiç çip çıkarmadan çip sektöründe liderlerden olmayı başarabilen bir firmaydı. Onun yerine çip mimarisini ve tasarımlarını diğer şirketlere lisanslıyordu. Kendi çiplerini üretmeye başlaması, onu hâlihazırda müşterisi olan birçok şirkete rakip yapacaktır.