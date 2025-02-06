Günümüzde kullandığımız birçok elektronik cihaza güç veren çiplerin üretimi için de teknoloji sektöründe büyük bir yarış var. Araştırma firması Gartner tarafından paylaşılan veriler de bu rekabetin 2024’te iyice kızıştığını gösteriyor.
Veriler, 2024 yılının en büyük yarı iletken üreticilerini gözler önüne serdi. Verilerde, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung’un zirvede yer aldığı görüldü.
Pazar paylarına göre en büyük yarı iletken şirketleri
|Sıralama
|Şirket
|Gelir / Pazar payı
|1
|Samsung
|66,5 milyar dolar / %10,6
|2
|Intel
|49,1 milyar dolar / %7,9
|3
|NVIDIA
|45,9 milyar dolar / %7,3
|4
|SK hynix
|42,8 milyar dolar / %6,8
|5
|Qualcomm
|32,3 milyar dolar / %5,2
|6
|Micron Technology
|27,8 milyar dolar / %4,4
|7
|Broadcom
|27,6 milyar dolar / %4,4
|8
|AMD
|23,9 milyar dolar / %3,8
|9
|Apple
|18,8 milyar dolar / %3,0
|10
|Infineon Technologies
|16 milyar dolar / %2,6
Samsung, geçen sene 2. sıraya gerilemişti. Ancak bu yıl liderliği yeniden ele geçirmeyi başardı. Güney Koreli şirket, %10,5 pazar payı ve 66,5 milyar dolar gelirle zirveye oturdu. Şirket, bu konuda önceki yıla kıyasla %62’lik büyüme kaydetti. Bu büyüme, bellek çipi fiyatlarındaki toparlanma sayesinde geldi.
İkinci sırada ise %7,9 pazar payı ve 49 milyar dolar gelirle kötü bir dönemden geçen Intel’i görüyoruz. Üçte %7,3 pay ve 45,9 milyar dolar gelirle NVIDIA yer alıyor.