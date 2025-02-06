Dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri belli oldu. Samsung, geçen sene kaybettiği liderliği geri almayı başardı.

Günümüzde kullandığımız birçok elektronik cihaza güç veren çiplerin üretimi için de teknoloji sektöründe büyük bir yarış var. Araştırma firması Gartner tarafından paylaşılan veriler de bu rekabetin 2024’te iyice kızıştığını gösteriyor.

Veriler, 2024 yılının en büyük yarı iletken üreticilerini gözler önüne serdi. Verilerde, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung’un zirvede yer aldığı görüldü.

Pazar paylarına göre en büyük yarı iletken şirketleri

Sıralama Şirket Gelir / Pazar payı 1 Samsung 66,5 milyar dolar / %10,6 2 Intel 49,1 milyar dolar / %7,9 3 NVIDIA 45,9 milyar dolar / %7,3 4 SK hynix 42,8 milyar dolar / %6,8 5 Qualcomm 32,3 milyar dolar / %5,2 6 Micron Technology 27,8 milyar dolar / %4,4 7 Broadcom 27,6 milyar dolar / %4,4 8 AMD 23,9 milyar dolar / %3,8 9 Apple 18,8 milyar dolar / %3,0 10 Infineon Technologies 16 milyar dolar / %2,6

Samsung, geçen sene 2. sıraya gerilemişti. Ancak bu yıl liderliği yeniden ele geçirmeyi başardı. Güney Koreli şirket, %10,5 pazar payı ve 66,5 milyar dolar gelirle zirveye oturdu. Şirket, bu konuda önceki yıla kıyasla %62’lik büyüme kaydetti. Bu büyüme, bellek çipi fiyatlarındaki toparlanma sayesinde geldi.

İkinci sırada ise %7,9 pazar payı ve 49 milyar dolar gelirle kötü bir dönemden geçen Intel’i görüyoruz. Üçte %7,3 pay ve 45,9 milyar dolar gelirle NVIDIA yer alıyor.