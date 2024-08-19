Konuya aşina kaynaklara göre ARM, oyun odaklı GPU'lar için kolları sıvamış durumda. Bu gelişme, firmanın doğrudan NVIDIA'ya rakip olacağı anlamına geliyor.

Birleşik Krallık merkezli teknoloji devi ARM ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre şirket, NVIDIA'ya doğrudan rakip olmaya hazırlanıyor. Eğer bu iddialar gerçekse ARM, video oyun dünyasını hedef alan GPU'lar için kolları sıvamış durumda.

Açık konuşmak gerekirse NVIDIA ile ARM arasında her zaman iyi bir ilişki vardı. Hatta NVIDIA, bundan birkaç yıl önce ARM'ı satın almayı bile planlıyordu. Ancak gelen son haberler, bu durumun artık tarih olduğunu gözler önüne seriyor. Tabii ne ARM'nin ne de NVIDIA'nın konuyla ilgili hiçbir şey söylemediğini belirtelim.

ARM, GPU'lar için 100 kişilik bir ekip kurdu

Edinilen bilgilere göre ARM, fabrikalarından bir tanesini oyun odaklı GPU'lar için hazır hâle getirdi. Hatta bu fabrikada GPU'lara odaklanacak 100 kişilik bir ekip de kuruldu. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa ARM, her an NVIDIA'nın çok güçlü bir rakibi olarak karşımıza çıkabilir gibi görünüyor.

Bu arada; GPU'lar oyun odaklı olsa da burada yapay zekâ etkenini de gözden kaçırmamak lazım. Bilindiği üzere NVIDIA, yapay zekâ odaklı GPU modelleriyle piyasayı alt üst etti. Hatta tüm teknoloji devleri, NVIDIA'nın bu önü alınamaz yükselişinden rahatsız oldular. Bakalım önümüzdeki günler, GPU sektöründe hangi gelişmelere ev sahipliği yapacak.