Microsoft ve Qualcomm, Arm işlemcili bilgisayarların oyun performanslarıyla ilgili kullanıcıların çok işine yarayacak bir internet sitesi paylaştı. Site, hangi oyunların cihazlarda oynanabileceğini gösteriyor.

Microsoft, bu hafta başı düzenlediği bir etkinlikle yapay zekâ alanında önemli duyurular yapmıştı. Bunlardan biri de Copilot Plus PC ismini verdiği, Dell’den ASUS’a kadar birçok bilgi markadan göreceğimiz yerleşik yapay zekâ özellikleriyle gelen bilgisayarlardı. Tabii ki şirket, bu isimle nitelendirilen kendi Surface cihazlarını tanıtmıştı. Bu bilgisayarlar, Qualcomm’un Arm tabanlı Snapdragon X Elite işlemcileriyle geliyordu.

Yavaş yavaş birçok cihazda görmeye başladığımız Arm işlemciler hakkında müşterilerin çok merak ettiği bir konu var: Oyunlarda nasıl performans gösteriyor? Microsoft ve Qualcomm, bu sorunun yanıtını verebilecek bir internet sitesini bizlerle buluşturdu.

Hangi oyunların oynanabildiğini, hangi oyunların uygun olmadığını gösterebiliyor

Linaro isimli Arm mühendislik grubu tarafından oluşturulan “WorksOnWoA.com” sitesine buradan ulaşmak mümkün. Sitede şu ana kadar 1.480’den fazla oyun test edilmiş. Dört kategori üzerinden oyunların uygunluğunu görebiliyorsunuz:

Perfect (Mükemmel): 1080p çözünürlükte 60+ FPS’te oynanışı etkileyemeyen herhangi bir sorun olmadan oynanabilen oyunlar.

1080p çözünürlükte 60+ FPS’te oynanışı etkileyemeyen herhangi bir sorun olmadan oynanabilen oyunlar. Playable (Oynanabilir): 1080p çözünürlükte 30+ FPS’te oynanışı etkileyen küçük sorunlarla oynanabilen oyunlar.

1080p çözünürlükte 30+ FPS’te oynanışı etkileyen küçük sorunlarla oynanabilen oyunlar. Runs (Çalışan): Oynanışı etkileyen sorunlarla oynanabilen oyunlar.

Oynanışı etkileyen sorunlarla oynanabilen oyunlar. Unplayable (Oynanamaz): Anti hile yazılımları ve diğer sorunlar nedeniyle oynanamayan oyunlar

Siteye giriş yaptığınızda sağ üst taraftaki “Compatibility” kısmından bu kategorilerdeki oyunlara erişebiliyorsunuz. Mükemmel bir şekilde oynanabilir oyunlara baktığımızda 747 yapım görebiliyoruz. Age of Empires: Definitive Edition, Alan Wake, Warhammer oyunları, Life is Strange 2, Little Nightmares serisi, Control, Far Cry 4, Counter-Strike 2, Borderlands 2 bunlardan bazıları. Maalesef sitede hangi grafik ayarlarının kullanıldığı belirtilmemiş. Ayrıca Microsoft’un Auto Super Resolution teknoloji sayesinde oyunların %60 daha hızlı olduğunu söylediğini de belirtelim.

Fortnite gibi oyunlar oynanamıyor

Şu an sitede yer alan “oynanamaz” olarak nitelendirilen oyunların sayısı ise 19. Bunlar arasında maalesef Fortnite, Roblox, League of Legends, Valorant ve PUBG gibi dünyanın en çok oynanan oyunları yer alıyor. Ayrıca Assassin's Creed Valhalla, Half-Life, Hogwars Legacy, NBA 2K23 ve 2K24 gibi yapımlar da var.

Linaro, sitede yer alan bilgilerin testler sonucunda çıkan sonuçlar olsa da kesinlik sunmadığını da eklemiş. Yani mükemmel kategorisindeki bir oyunda sorunlar yaşanabilir veya tam tersi olabilir. Bunun yerine sitenin bir rehber görevi görmesi amaçlanıyor.

Microsoft'un Arm işlemcili bilgisayarları ve yapay zekâ duyuruları için: