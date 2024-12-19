Aroma, tüm taşınmazları, makineleri ve marka haklarını 27 Aralık 2024’te satışa sunacak. Gıda sektörü büyük bir değişimle karşı karşıya.

Bursa'nın köklü içecek markalarından Aroma'nın satışı gündeme geldi. Şirketin varlıkları ve marka hakları, yapılacak genel kurul toplantısında görüşülerek yeni sahiplerine devredilecek.

Aroma'nın satışı yönündeki iddialar ise gıda sektöründe büyük yankı uyandırdı. 1968 yılında kurulan Aroma, meyve suyu sektörünün köklü markalarından biri olarak biliniyor.

Aroma'nın geleceği ne olacak?

Şirketin sahip olduğu taşınmazlar, makineler, marka hakları ve diğer varlıklar, 27 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında satışa sunulacak.

İlgili duyuru, sektörde Aroma'nın satışıyla ilgili iddiaların güçlenmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde, Aroma'nın Doğuş Çay'a satılacağına dair spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Ancak şirketin yaptığı genel kurul duyurusu, bu iddiaları doğrular nitelikte. Aroma'nın satışı, gıda sektöründe büyük bir değişim sürecini işaret ediyor.