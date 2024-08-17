Xiaomi, gelişmiş özelliklere sahip yeni meyve suyu sıkacağını duyurdu. "Juicer Cup 2" olarak isimlendirilen ürün, sadece 40 saniyede meyve suyu hazırlayabiliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin akıllı ev ürünleri kategorisindeki çalışmaları tam gaz devam ediyor. Şirket, bu kez de sadece 40 saniyede meyve suyu sıkabilen bir cihaz üretti. Bu meyve suyu sıkacağı, meyveden kalan atık miktarını yüzde 10 seviyelerine kadar düşürüyor.

MIJIA markası altında piyasaya sürülen ve "Juicer Cup 2" olarak isimlendirilen ürün, 19.500 RPM'de çalışan oldukça güçlü bir motora sahip. Ayrıca bu meyve suyu sıkacağı, 1.300 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre tam şarj edilmiş batarya, 12 kez meyve suyu sıkılmasını sağlayacak.

Karşınızda Xiaomi MIJIA Juicer Cup 2

Xiaomi MIJIA Juicer Cup 2'nin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, buz kırma yeteneğine de sahip olan özel bir bıçak sistemine ev sahipliği yapıyor olması. Böylelikle Xiaomi'nin yeni meyve suyu sıkacağını kokteyller oluşturmak için de kullanabileceksiniz. Ürünün 300 mililitre kapasitesinin olduğunu da belirtelim.

An itibarıyla Çin pazarında satışa sunulan Xiaomi MIJIA Juicer Cup 2'nin fiyatı, sadece 14 dolar. Bu ürünün Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.