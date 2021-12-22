IEEE Manisa Celal Bayar Üniversitesi Computer Society bünyesinde düzenlenen Aramızdaki Teknoloji (ARTEK'22), 23 - 24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Bilişim teknolojileri konularını hedef alan ARTEK'22'nin amacı, günümüzde hız kesmeden gelişmekte olan yapay zeka, siber güvenlik, mobil yazılım, blockchain, oyun yazılımı gibi bilişim teknoloji konularına meraklı olan ve kendisini geliştirmek isteyen herkesi; sektörden profesyonel konuklar ile buluşturarak bu alanlarda geniş bir network oluşturmalarına katkı sağlamak.

Aynı zamanda tüm bu konular hakkında merak ettiklerinizi konuklara birincil ağızdan sorabileceğiniz etkinlikte, bu yıl özelinde ülkemizin ve dünyanın gelişen çalışma alanlarından oyun sektörü de programa dahil edilmiş durumda. Bu kapsamda etkinliğin ikinci günü yani 24 Aralık, ARTEK GameOn olarak düzenlenecek ve sadece oyun geliştirici firmalara yer verilecek.

Sektörde lider şirketlerden profesyoneller ile buluşun:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yüz yüze gerçekleşecek olan ARTEK22'de Masomo, Turkcell, Trendyol, IBM, ASELSAN, Global AI Hub, SahaBT Yazılım, Gram Games, Digi Games Start-up Studio, Nitrogen Games gibi bilişim teknolojileri alanında Türkiye'de ve dünyada önemli yatırımlar alan şirketlerin çalışanları ve kurucuları, söyleşiler, sunumlar, soru-cevap oturumları ve workshoplar ile katılımcılar ile buluşacak.

Etkinliğe katılım sağlayan herkes, katılım belgesi almaya hak kazanacak. Siz de buraya tıklayarak katılım formunu doldurabilirsiniz.