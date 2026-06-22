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Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

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Google, Chrome'un Canary sürümünde yeni "Gemini'a Sor" butonunu test ediyor.

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Chrome’un test aşamasındaki "Canary" sürümünde, kullanıcıları ikiye bölecek yeni bir özelliği sessiz sedasız denemeye başladı. Bu yeni özellik, internette gezinirken seçtiğiniz her metnin üzerinde beliren bir araç çubuğu olacak. Üstelik bu çubuğun en başında, Google’ın yapay zekâsı Gemini’a doğrudan ulaşmanızı sağlayan "Gemini'a Sor" butonu yer alacak.

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İnternette okuduğunuz bir cümlenin veya kelimenin üzerini çizdiğiniz an, karşınıza artık dört seçenek çıkacak. Gemini'a Sor, Kopyala, Paylaş ve üç nokta menüsü. "Gemini'a Sor" seçeneğine tıkladığınızda, tarayıcının sağ tarafında bir panel açılacak ve seçtiğiniz metin otomatik olarak yapay zekâya yönlendirilecek. Böylece sekmeler arasında kaybolmadan veya kopyala-yapıştır zahmetine girmeden saniyeler içinde aradığınız cevaba ulaşabileceksiniz.

İçerikten Görseller

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!
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Gemini'a ulaşmak pratikleşecek

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Bu durum kulağa oldukça pratik gelse de sadece bir metni kopyalamak isteyen kullanıcılar için her an ekranda beliren bir yapay zekâ kutucuğu zamanla can sıkıcı bir hâl alabilir. Google, bu ihtimali düşünmüş olacak ki üç nokta menüsünün içine "Bu site için gizle" seçeneğini eklemiş.

Google, Gemini’ı Chrome’un ayrılmaz bir parçası hâline getirmekte de görünüşe göre oldukça kararlı. Adres çubuğuna yazılan "@gemini" kısayolu ve sağ tık menüsündeki yapay zekâ desteğinin ardından gelen bu son hamle, şirketin agresif yapay zekâ politikasının bir diğer adımı. Eh, eskiden biz yapay zekâya giderdik, şimdi ise o gözümüzü çevirdiğimiz her yerde...

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