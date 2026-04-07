Artemis II Astronotları, Bugüne Kadar Dünya'dan En Uzak Mesafeye Giden İnsanlar Oldu

NASA'nın Artemis II astronotları, Artemis II görevi kapsamında Apollo 13 astronotlarının rekorunu kırdı.

NASA’nın Artemis II görevi, uzay keşiflerinde yeni bir dönüm noktasına imza attı. Dört astronot, Dünya’dan şimdiye kadar insanlı bir uçuşla ulaşılan en uzak mesafeyi geçerek tarihi bir başarı elde etti.

Artemis II mürettebatı, 400 bin 230 km uzaklığa ulaşarak 1970 yılında Apollo 13 görevi sırasında kırılan rekoru geride bıraktı. Görev kapsamında uzay aracı Orion’un en uzak noktada yaklaşık 406 bin 800 km'ye kadar ilerlemesi bekleniyor. Bir önceki rekor 400 bin 171 km ile Apollo 13'e aitti.

Rekor 400 bin 230 km ile Artemis II astronotlarına geçti

Görevin altıncı gününde olan astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı Jeremy Hansen, Ay’a doğru yolculukları sırasında hem bilimsel veri topluyor hem de Ay’ın eşsiz görüntülerini kaydediyor.

NASA yetkilileri, bu görevin yalnızca bir rekor kırma çabası olmadığını, aynı zamanda insanlığın Ay’a kalıcı dönüş hedefinin önemli bir adımı olduğunu vurguluyor. Artemis programı kapsamında gelecekte Ay’da kalıcı üs kurulması planlanıyor.

Astronotlar, rekoru kırdıkları anı duygusal mesajlarla kutladı. Jeremy Hansen, bu başarının geçmişteki uzay kaşiflerine saygı duruşu olduğunu belirtirken, gelecek nesillere de daha ileri gitme çağrısında bulundu.