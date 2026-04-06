Artemis II Mürettebatı, iPhone 17 Pro Max ile Uzaydan Dünya'yı Fotoğrafladı: İşte Hayran Kalacağınız Görseller

İnsanlığı yeniden Ay'a götüren Artemis II mürettebatı, uzaydan iPhone 17 Pro Max ile Dünya'nın fotoğraflarını çekti. Ortaya hayran bırakan görüntüler çıktı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İnsanlığı uzun yıllar sonra yeniden Ay’a götürecek Artemis II görevi geçen hafta resmen başlamıştı. 10 gün civarı sürecek görevde 4 kişiden oluşan mürettebat, Ay’ın etrafında tur atarak araştırmalar gerçekleştirecek, daha önce hiçbir insanın ulaşamayacağı kadar uzak noktaya ulaşacak ve geri dönecekti.

Teknolojinin artık çok gelişmesiyle birlikte de Artemis II görevi bize uzaydan 4K kalitesine çıkan görüntüleri sunuyordu. Bu kapsamda da astronotlar uzaya telefon götürdü. Mürettebatın iPhone 17 Pro Max ile çektiği fotoğraflar paylaşıldı.

iPhone 17 Pro Max, uzaydan Dünya’yı görüntüledi

NASA, görevde iPhone 17 Pro Max kullanarak tüm Android telefonları kıskandıracak bir adım attı ve akıllı telefonlar arasındaki kamera savaşını bir üst seviyeye taşımayı başardı. Astronotların fotoğrafları, bir telefonla derin uzaydan çekilen ilk görseller olarak tarihe geçmeyi başardı.

Görsellerden iPhone 17 Pro Max’in yüksek kalitesinin Dünya’nın eşsiz görüntüsüyle birleştiğini görebiliyoruz. Her biri dakikalarca sıkılmadan bakabileceğiniz hayran bırakıcı fotoğraflar diyebiliriz. Mürettebat 10 Nisan’da Dünya’ya dönecek. Yolculuk boyunca Ay da dahil olmak üzere bu tarz yüksek kalitede birçok görsel ve video göreceğiz.

