Instagram kurucuları tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli haber akış platformu Artifact, X (Twitter) ve Threads'e rakip oldu. Uygulamaya gönderi paylaşma özelliği eklendi.

Instagram'ın kurucu ortaklarından Kevin Systrom ile Mike Krieger, bu yılın başlarında "Artifact" isimli yeni bir uygulama yayınladılar. Yapay zekâ destekli bu uygulama, bir haber akış platformu olarak lanse edildi. Ancak gelen son haberler, bu durumun değiştiğini gözler önüne seriyor. Zira Artifact, artık X -eski adıyla Twitter- ve Threads'e rakip bir uygulama olarak hizmet verecek.

Artifact, şu ana kadar paylaşım yapmaya açık değildi. Bunun yerine, farklı haber kaynaklarındaki içerikler listeleniyordu. Ancak bu durum değişti. Kullanıcılar artık doğrudan paylaşımlar yapabilecekler. Bu da uygulamanın kapsamını genişletecek. Kullanıcılar, yapacakları paylaşımlara başlıklar, fotoğraflar ve açıklama metinleri ekleyebilecekler. Öte yandan; Artifact'te yapılan her paylaşım için benzersiz URL'ler oluşturulacak. Kullanıcı, Artifact'teki paylaşımını diğer platformlarda da servis edebilecek.

Artifact'te paylaşılan gönderiler böyle görünecek:

Instagram kurucularının haber akış platformu, kullanıcıların alıştıkları şekilde deneyim sunmaya devam edecek. "Post" seçeneği ile yeni bir gönderi oluşturan kullanıcı, bunu platformdaki herkese açık olarak paylaşacak. Artifact'in yapay zekâ desteği, paylaşılan bir gönderiyi ilgi alanlarına göre kullanıcılara gösterecek. Ayrıca takipçiler, hesap sahibinin yaptığı tüm gönderilere ulaşabilecekler. Bu hamlenin uygulamaya nasıl bir popülarite kazandıracağını hep birlikte göreceğiz.

Artifact'in yeni özelliği ile ilgili açıklamalarda bulunan isim, üst düzey yöneticilerden Robby Stein oldu. Stein, Artifact için hazırlanan yeni güncellemenin iOS ve Android kullanıcılarına ulaşmaya başladığını duyurdu. Güncelleme süreci tamamlandığında, platformun aktif olduğu tüm ülkelerdeki kullanıcılar, Artifact üzerinden paylaşım yapabilecekler...