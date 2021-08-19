Internet Explorer Üzerinden Office Uygulamaları Açılamayacak

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Internet Explorer 11'in Microsoft 365 (eski adı ile Office 365) uygulamalarını artık desteklemeyeceğini açıkladı. 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olan bu kararla birlikte kullanıcılar, Internet Explorer 11 üzerinden kullanması gittikçe zorlaşan Microsoft 365 uygulamalarıyla karşılaşıyorlar.

Bildiğiniz üzere Microsoft, Windows 10'da en kusursuz çalışan tarayıcı olduğunu iddia eden Chromium tabanlı Microsoft Edge'i duyurmuş, bir zamanlar yavaşlığıyla nam salan Internet Explorer'ın fişini yavaş yavaş çekeceğini açıklamıştı.

Şirket, geçtiğimiz sene 2021 yılında Internet Explorer'da Microsoft 365 uygulamalarına verilen desteğin sonlandırılacağını açıklamıştı. Beklenen oldu ve Microsoft tarafından gelen açıklamaya göre Internet Explorer 11'in 365 uygulamalarına verdiği destek sonra erdi.

Kullanıcılar, 365 uygulamalarını kullanmaya bir süre daha devam edebilecek

Kullanıcılar, Microsoft 365 uygulamalarını Internet Explorer 11 ile bağlantısı tamamen kesilene kadar bir süre daha kullanmaya devam edebilir, ancak Microsoft kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşaması için IE 11 kullanımlarının sonlandırılmasını, kullanıcılarının Microsoft Edge'e geçmesini tavsiye ediyor.

Geçtiğimz aylarda desteğin kesilmesi hakkında "bu değişikliğin bazı müşteriler için zor olacağını bilsek de müşterilerin yeni Microsoft Edge'i kullanırken Microsoft 365'ten en iyi şekilde yararlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanan Microsoft, birkaç gün önce kesinleşen karar hakkında şu açıklamalarda bulundu; "IE11'de Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine kullanırken, hiçbir şekilde yeni bir özellik beklememelisiniz ve kullanıcılar için günlük kullanım deneyimi, uygulamaların ve hizmetlerin bağlantısı kesilene kadar zaman içinde giderek daha da kötüleşebilir"