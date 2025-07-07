ASELSAN, yeni lazer teknolojisi YILDIRIM-100'ü test etti. Başarıyla tamamlanan test, hava araçlarının güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlıyor. Dünyada çok az sayıda ülkenin böyle bir teknolojisi bulunuyor.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, yine göğsümüzü kabartacak bir işe imza attı. Şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi'ni test etti. ATAK helikopterleri üzerinde harp başlıklı gerçek füzelerle gerçekleştirilen test, başarıyla tamamlandı.

YILDIRIM-100, ASELSAN'ın bugüne kadar geliştirdiği en etkileyici teknolojilerden bir tanesi. Zira bu teknoloji, entegre edildiği hava araçlarına yönelik tehditleri kaldırmaya odaklanıyor. Üstelik bunu yaparken sadece lazer teknolojisi kullanıyor. Bir savaş sırasında bir helikoptere füze atıldığını düşünün. İşte YILDIRIM-100, helikoptere yaklaşan güdümlü füzeyi etkisiz hâle getirmek için lazer kullanıyor. Lazer ile kafası karışan füze, hedefinden sapıyor.

YILDIRIM-100 işte böyle görünüyor

Dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu lazer silah teknolojileri, Türkiye'nin hava araçlarını önemli ölçüde koruyacak. Oldukça kapsamlı bir şekilde tasarlanan YILDIRIM-100, farklı füze ikaz sistemleri ile de entegre çalışacak. YILDIRIM 100'ün düşük güç tüketimi ve diğer sistemlere uyarlanabilme özelliği, Türkiye'nin savunma sanayi kapsamındaki gelişimini biraz daha iyileştirmiş olacak.

ASELSAN, YILDIRIM-100'ün test anına ait görüntüleri paylaştığı videoda "Lazer tabanlı yüksek teknoloji sistemler üzerindeki mühendislik kabiliyetimiz, her geçen gün ileriye taşınıyor." ifadesini kullandı. YILDIRIM-100'ün aktif kullanımının ne zaman başlayacağı ise şimdilik belirsiz.

İşte YILDIRIM-100'ün test edildiği anlar: