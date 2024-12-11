ASELSAN, yurt dışı müşterileri için savunma teknolojilerinin ihracatına yönelik milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, toplamda 30,7 milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, yurt dışı müşterileri için savunma teknolojilerinin tedariğini sağlayacak.

ASELSAN, yurt dışı müşterilerine yönelik savunma teknolojilerinin ihracatını gerçekleştiriyor.

30,7 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, yurt dışı müşterilerinin kullanımı için dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silahlar ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik 30 milyon 668 bin 376 dolarlık satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Firma, bu sözleşmelerin, şirketin global pazarlardaki güçlü iş birliklerini güçlendireceğini ve savunma alanındaki teknolojik kapasitesini daha da artıracağını belirtti. ASELSAN, söz konusu anlaşmalarla küresel ölçekteki savunma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.