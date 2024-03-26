ASELSAN tarafından geliştirilen AESA Uçak Burun Radarı, F-16 ÖZGÜR Platformu ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

ASELSAN'dan gelen açıklamaya göre AESA Uçak Burun Radarı, muadillerinden üstün yetenekleriyle muharip uçaklara nesil atlatacak özellikler kazandıracak. Bu radar ile birlikte F-16 ÖZGÜR Platformu, 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınacak. KAAN ve muharip İHA'lar, düşük görünürlük özellikleriyle 5'nci nesil ve ötesinde platformlar hâline gelecek.

ASELSAN'ın Ankara'daki teknoloji üssünde yüzde 100 millî imkanlarla üretilen radar, hava platformlarında kullanılmak üzere seri üretime girecek. AESA teknolojileri, ASELSAN'da radar, elektronik harp ve haberleşme alanlarında geliştirilen sistemlerde de kullanılıyor.

AKINCI için de kullanılacak

AESA Uçak Burun Radarı, ilk olarak 15 Şubat'ta F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirildi. Bu radar yakın zamanda AKINCI ile de uçuşlarda kullanılmaya başlanacak. Başka jet uçakları ve diğer millî İHA'lar da entegrasyonlarının tamamlanmasının ardından AESA Uçak Burun Radarı kullanacak.

AESA Uçak Burun Radarı, tanıma, çoklu hedef takibi, yer haritalama, mesafe ölçümü, otomatik irtifa belirleme, SAR ile bulut altı gözetleme, yapay zekâ destekli algoritmalar ile otomatik hedef sınırlama, geniş bantta radar spektrumu izleme, yönlü elektronik karıştırma ve mühimmata daha etkin güdüm kazandırma kabiliyetlerine de sahip.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Ülkemize dünyanın en ileri aviyonik teknolojilerinden biri olan AESA radar teknolojisini de kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor. AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA'lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5'inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek. Bu üst düzey radar teknolojisi için gece gündüz demeden çalışan ASELSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum." açıklamasında bulundu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı açıklamada "ASELSAN, söz konusu teknolojileri tüm alanlara uygulamasıyla dünyadaki ender kurumlardan birisi haline geldi. AESA Burun Radarı'nın milli olarak geliştirilmesi sayesinde tüm bilgi birikimi ve teknolojiyi ASELSAN kendisi üretebilir ve müdahale edebilir hale geliyor. İlave olarak, benzer bir radar yurt dışından tedarik edildiğinde gizlilik ve çeşitli kısıtlar sebebiyle sağlanamayacak birçok yetenek de Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın AESA radarları ile yıllık 5 milyar dolar büyüklüğündeki burun radarı pazarında da payını artırması bekleniyor.