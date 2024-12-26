22 bin 104 TL olarak belirlenen 2025 yılı asgari ücretiyle alabileceğiniz dizüstü bilgisayar modellerine bakıyoruz.

2025 yılının çok büyük merakla beklenen asgari ücreti geçtiğimiz günlerde resmen belli oldu. Alınan kararla birlikte 2024’te 17 bin 2 TL olan ücret, %30’luk bir artışla 22 bin 104 TL’ye yükseltildi.

Biz de bu fiyat aralığında alabileceğiniz ürünlere yönelik listelerle karşınıza çıkıyorduk. Örneğin dün, asgari ücretle alınabilecek telefonları derlemiştik. Şimdi ise bu fiyata alınabilecek laptop modellerine bakıyoruz. 22 bin TL altına alınabilecek bilgisayar sayısı gerçekten az. O yüzden çok fazla beklentiye girmemeniz, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak modellere yönelmek gerekiyor. Öyle oyun bilgisayarı istiyorsanız bu fiyat aralığından kesinlikle uzak durun. Aşağıdan 22 bin 104 TL’ye alınabilecek bazı dizüstü bilgisayarlara göz atabilirsiniz.

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''Bu içerik 26.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Asgari ücretle alınabilecek bazı bilgisayarlar

Ekran: 15,6 inç, FHD

15,6 inç, FHD İşlemci: AMD Ryzen 7 5700U

AMD Ryzen 7 5700U RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB ekran

512 GB ekran Ekran Kartı: Dahili ekran kartı, paylaşımlı

Dahili ekran kartı, paylaşımlı Fiyatı: 17.299 TL

Ürüne buradan göz atabilirsiniz.

Ekran: 16 inç, FHD

16 inç, FHD İşlemci: Intel Core i5-12450H

Intel Core i5-12450H RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ekran Kartı: Entegre Intel UHD grafik kartı

Entegre Intel UHD grafik kartı Fiyatı: 17.999 TL

Ürüne buradan göz atabilirsiniz.

Ekran: 14 inç, 1080x1920, IPS

14 inç, 1080x1920, IPS İşlemci: Intel Core i5 12450H

Intel Core i5 12450H RAM: 8 GB

8 GB Depolama : 512 GB

: 512 GB Ekran Kartı: Dahili ekran kartı

Dahili ekran kartı Fiyatı: 19.999 TL

Ürüne buradan göz atabilirsiniz.

Ekran: 15,6 inç, 1080x1920

15,6 inç, 1080x1920 İşlemci: Intel Core I5 1235U

Intel Core I5 1235U RAM: 16 GB

16 GB Depolama : 512 GB

: 512 GB Ekran Kartı: Dahili ekran kartı

Dahili ekran kartı Fiyatı: 17.999 TL

Ürüne buradan göz atabilirsiniz.

Ekran: 15,6 inç, 1080x1920, IPS

15,6 inç, 1080x1920, IPS İşlemci: Intel Core i5-12450H

Intel Core i5-12450H RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ekran Kartı: Intel UHD

Intel UHD Fiyatı: 17.975 TL

Ürüne buradan göz atabilirsiniz.