2025 yılının çok büyük merakla beklenen asgari ücreti geçtiğimiz günlerde resmen belli oldu. Alınan kararla birlikte 2024’te 17 bin 2 TL olan ücret, %30’luk bir artışla 22 bin 104 TL’ye yükseltildi.
Biz de bu fiyat aralığında alabileceğiniz ürünlere yönelik listelerle karşınıza çıkıyorduk. Örneğin dün, asgari ücretle alınabilecek telefonları derlemiştik. Şimdi ise bu fiyata alınabilecek laptop modellerine bakıyoruz. 22 bin TL altına alınabilecek bilgisayar sayısı gerçekten az. O yüzden çok fazla beklentiye girmemeniz, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak modellere yönelmek gerekiyor. Öyle oyun bilgisayarı istiyorsanız bu fiyat aralığından kesinlikle uzak durun. Aşağıdan 22 bin 104 TL’ye alınabilecek bazı dizüstü bilgisayarlara göz atabilirsiniz.
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''Bu içerik 26.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Asgari ücretle alınabilecek bazı bilgisayarlar
Lenovo Ideapad 1
- Ekran: 15,6 inç, FHD
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700U
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB ekran
- Ekran Kartı: Dahili ekran kartı, paylaşımlı
- Fiyatı: 17.299 TL
Ürüne buradan göz atabilirsiniz.
Lenovo Ideapad Slim 3 16IAH8
- Ekran: 16 inç, FHD
- İşlemci: Intel Core i5-12450H
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Ekran Kartı: Entegre Intel UHD grafik kartı
- Fiyatı: 17.999 TL
Ürüne buradan göz atabilirsiniz.
Huawei Matebook D14 2024
- Ekran: 14 inç, 1080x1920, IPS
- İşlemci: Intel Core i5 12450H
- RAM: 8 GB
- Depolama: 512 GB
- Ekran Kartı: Dahili ekran kartı
- Fiyatı: 19.999 TL
Ürüne buradan göz atabilirsiniz.
ASUS Vivobook 15
- Ekran: 15,6 inç, 1080x1920
- İşlemci: Intel Core I5 1235U
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Ekran Kartı: Dahili ekran kartı
- Fiyatı: 17.999 TL
Ürüne buradan göz atabilirsiniz.
Acer Aspire 5
- Ekran: 15,6 inç, 1080x1920, IPS
- İşlemci: Intel Core i5-12450H
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Ekran Kartı: Intel UHD
- Fiyatı: 17.975 TL
Ürüne buradan göz atabilirsiniz.