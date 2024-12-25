Yeni Asgari Ücret ile Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar (2025)

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2025 yılı için 22.104 TL olacağı açıklanan yeni asgari ücret ile alabileceğiniz en iyi akıllı telefonları sizler için listeledik.

Ülkemizde gerek vergiler gerek döviz kurlarının artışı ile akıllı telefon fiyatları oldukça dalgalı bir hâl aldı. Durum böyle olunca bütçeye uygun bir akıllı telefon seçmek de oldukça zorlaştı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama ile 2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin 22.104 TL olduğu açıklanmıştı. Biz de bu listemizde yeni asgari ücret olan 22.104 TL ile alınabilecek en iyi telefonları sizler için listeledik.

Samsung Galaxy S22

Ekran 6.1 inç, 1080x2340 (FHD+), Dynamic AMOLED, 120Hz, 425 PPI
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM 8 GB
Depolama 128 GB
Arka Kamera 50MP + 12MP + 10MP
Ön Kamera 10MP
Pil 3.700 mAh, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj
İşletim Sistemi Android 14
Çıkış Yılı 2022
Fiyat 21.386 TL

HONOR 200

Ekran 6.7 inç, 1200x2664 (FHD+), AMOLED, 120Hz, 435PPI
İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka Kamera 50MP + 12MP + 50MP
Ön Kamera 50MP
Pil 5.200 mAh, 100W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 14
Çıkış Yılı 2024
Fiyat 20.999 TL

Nothing Phone (2a)

Ekran 6.7 inç, 1080x2412 (FHD+), AMOLED, 120Hz, 394 PPI
İşlemci MediaTek Dimensity 7200
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 50MP + 50MP
Ön Kamera 32MP
Pil 5.000 mAh, 45W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 14
Çıkış Yılı 2024
Fiyat 18.999 TL

POCO X6 Pro

Ekran 6.67 inç, 1220x2712 (FHD+), AMOLED, 120Hz, 446 PPI
İşlemci MediaTek Dimensity 8300
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka Kamera 64MP + 8MP + 2MP
Ön Kamera 16MP
Pil 5.000 mAh, 67W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 14
Çıkış Yılı 2024
Fiyat 18.499 TL

realme 12 Pro+

Ekran 6.7 inç, 1080x2412 (FHD+), AMOLED, 120Hz, 394 PPI
İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 50MP + 8MP + 64MP
Ön Kamera 32MP
Pil 5.000 mAh, 67W
İşletim Sistemi Android 14
Çıkış Yılı 2024
Fiyat 18.200 TL

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