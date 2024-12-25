Ülkemizde gerek vergiler gerek döviz kurlarının artışı ile akıllı telefon fiyatları oldukça dalgalı bir hâl aldı. Durum böyle olunca bütçeye uygun bir akıllı telefon seçmek de oldukça zorlaştı.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama ile 2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin 22.104 TL olduğu açıklanmıştı. Biz de bu listemizde yeni asgari ücret olan 22.104 TL ile alınabilecek en iyi telefonları sizler için listeledik.
Samsung Galaxy S22
|Ekran
|6.1 inç, 1080x2340 (FHD+), Dynamic AMOLED, 120Hz, 425 PPI
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka Kamera
|50MP + 12MP + 10MP
|Ön Kamera
|10MP
|Pil
|3.700 mAh, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Çıkış Yılı
|2022
|Fiyat
|21.386 TL
HONOR 200
|Ekran
|6.7 inç, 1200x2664 (FHD+), AMOLED, 120Hz, 435PPI
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka Kamera
|50MP + 12MP + 50MP
|Ön Kamera
|50MP
|Pil
|5.200 mAh, 100W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Çıkış Yılı
|2024
|Fiyat
|20.999 TL
Nothing Phone (2a)
|Ekran
|6.7 inç, 1080x2412 (FHD+), AMOLED, 120Hz, 394 PPI
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7200
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50MP + 50MP
|Ön Kamera
|32MP
|Pil
|5.000 mAh, 45W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Çıkış Yılı
|2024
|Fiyat
|18.999 TL
POCO X6 Pro
|Ekran
|6.67 inç, 1220x2712 (FHD+), AMOLED, 120Hz, 446 PPI
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8300
|RAM
|12 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka Kamera
|64MP + 8MP + 2MP
|Ön Kamera
|16MP
|Pil
|5.000 mAh, 67W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Çıkış Yılı
|2024
|Fiyat
|18.499 TL
realme 12 Pro+
|Ekran
|6.7 inç, 1080x2412 (FHD+), AMOLED, 120Hz, 394 PPI
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50MP + 8MP + 64MP
|Ön Kamera
|32MP
|Pil
|5.000 mAh, 67W
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Çıkış Yılı
|2024
|Fiyat
|18.200 TL
Akıllı telefonlara dair diğer içeriklerimiz için:
İLGİLİ HABER
Türkiye'de Üretilen Akıllı Telefonlar
İLGİLİ VİDEO