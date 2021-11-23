Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret pazarlıklarını kısa sürede tamamlamak istediklerini açıkladı. Bilgin'e göre aralık ayında başlayacak asgari ücret pazarlığı, bir iki hafta içerisinde tamamlanacak.

Aralık ayına yaklaşmamızla birlikte 2022 yılına ilişkin asgari ücret tutarının ne olacağına dair tartışmalar da başladı. Yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı, aralık ayında yapılacak pazarlıklarla belirlenecek. Şu an için net bir rakam dile getirilmemiş olsa da iddialar, asgari ücrete yapılacak zam oranının bu yıl biraz daha yüksek olacağını düşündürüyor. Peki 2022 yılı asgari ücret tutarı ne zaman belli olacak?

Bir yanda hükümetin, diğer tarafta ise oluşturulan komisyonun yer aldığı pazarlık görüşmeleri, genelde aralık ayının sonuna kadar devam ederdi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşın bu yıl günlerce beklemek zorunda kalmayacağını ortaya koydu. "Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde." diyen Bilgin, pazarlıkların kısa sürede tamamlanacağını ilan etmiş oldu.

Vergi indirimi gündemde

Bakan Vedat Bilgin, bir süre önce gündeme gelen "Asgari ücretten vergi alınmasın." tavsiyesi ile ilgili de konuştu. Böyle bir şeyin olabileceğinden bahseden Bilgin, işverenin sırtındaki yükün azaltılabilmesi için vergi indirimi yapılabileceğini belirtti. Ancak bu konuyla ilgili net bir değerlendirmede bulunulmadı.

Vedat Bilgin'in değindiği konulardan bir tanesi de kademeli asgari ücret önerisiydi. Bu öneriye karşı çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz. O doğrudan doğruya emeği koruyacak en düşük ücrettir ve Türkiye çapında uygulanır." ifadelerini kullanarak kademeli asgari ücret önerisine kapıları kapattı.