DİSK, 2022 Yılı İçin Asgari Ücret Talebini Açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2022 yılı için asgari ücret talebini bugün açıkladı. DİSK, asgari ücretin net 5.200 TL olmasını talep etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sona ermek üzereyken 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret konusunda tartışmalar çoğaldı. Fakat 2021 yılında ciddi oranda artan enflasyon ve kur, asgari ücret tartışmalarına yeni bir boyut getirdi. Asgari ücrete bu yıl büyük bir zam yapılması beklenirken, asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda bir talep de bugün DİSK’ten geldi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2022 yılı asgari ücretinin net 5.200 TL olmasını talep etti. Bununla birlikte bütün ücretlerin 1.000 TL iyileştirilmesi talebinde bulundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada asgari ücretin neden 5.200 TL olması gerektiğini “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkat alındığında 2022 yılı asgari ücret net 5.200 TL olmalı” şeklinde açıkladı.

“Bütün ücretler 1.000 TL iyileştirilmeli”

Çerkezoğlu, bununla birlikte “Bütün ücretlere bin liralık iyileştirme yapılmalı. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar kısmı için bin lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek Hazine tarafından karşılanmalı” ifadelerini kullandı. Ardından asgari ücret hakkında diğer taleplerini de dile getirdi.

Çerkezoğlu, sadece asgari ücret değil, bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarından bütün vergi ve kesintinin kaldırılması, başta sosyal güvenlik prim desteği olmak üzere tümünün Hazineden karşılanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca asgari ücret sonrasına uygulanan vergi diliminin %10 olması gerektiğini, asgari ücret artışında yoksulluk sınırının bir kriter olarak alınması gerektiğini söyledi.

Son olarak en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini ekledi.