Aşı Karşıtı, Aşıyı Emsin Diye Koluna Sülük Yapıştırdı

Aşı karşıtlığının nasıl bir çılgınlık haline geldiğini gösteren ilginç bir olay yaşandı. Twitter'da paylaşım yapan bir hemşire, hastanesine gelen ve PCR testi yaptırmamak için aşı vurduran bir vatandaşın neler yaptığını anlattı. Bu içeriğimizde okuyacaklarınız, aşı karşıtlığı ile ilgili okuduğunuz her şeyi unutturacak türden.

Koronavirüsle mücadelenin en etkili silahı olan aşıyı reddedenlerin sayısı, Türkiye'de de hiç az değil. Üstelik bunların bir bölümü, geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da bir miting düzenlediler. Üst üste yaşanan gelişmeler, aşı karşıtlığı ile mücadele etmenin, pek de kolay olmayacağını gösteriyor.

Bugüne dek sizlerle aşı karşıtlığına ilişkin sayısız içerik paylaştık. Ancak bir hemşirenin Twitter'da paylaşmış olduğu olay, bugüne kadar okuduğunuz her şeyi unutturacak türdendi. Başına gelen olayı Twitter hesabı üzerinden aktaran hemşire, "Şu an hayatımın şokunu yaşıyorum." diyerek adeta isyan etti. Peki ne olmuştu? İşte aşı karşıtlığının gerçekten de incelenmesi gereken bir durum olduğunu gözler önüne seren olay...

PCR testinden kaçmak için aşı yaptıran birisi, sülükle aşıdan kurtulmaya çalıştı

Söz konusu hemşirenin iddialarına göre bir vatandaş, aşı olmayanlara zorunlu tutulan PCR testinden kurtulmak için aşı yaptırmaya karar geliyor. Bunun üzerine hemşirenin çalıştığı hastanede aşı yaptıran vatandaş, hastaneden çıkar çıkmaz koluna sülük yapıştırıyor. Vatandaşın böyle bir şey yapmasının nedeni ise sülüğün kan emici özelliğini kullanarak aşı sıvısını vücudundan çıkarmaktı...

"Aşı vurulmak istemeyen sonucuna katlansın"

Twitter'dan açıklama yapan hemşire, haklı olarak sarf ettikleri emeğe yazık olduğunu düşünüyor. Pazar günü insanların evinde aileleri ile vakit geçirirken kendisinin çalıştığını söyleyen sağlık çalışanı, aşı vurulmak istemeyenlerin kendi hallerine bırakılmasını ve bu insanların salgının sonucuna katlanmalarını istiyor. Oldukça haklı bir yaklaşımda bulunan hemşirenin tam açıklamasını, hemen aşağıya bırakıyoruz...

Şu an hayatımın şokunu yaşıyorum. PCR testi vermemek için aşı yaptırmaya gelen vatandaşın aşısını yaptık. Çıktı bahçede koluna sülük yapıştırdı. Aşıyı emmesi için pes ya pes doğrusu... Ya vallahi artık isteyen yaptırsın, istemeyen sonucuna katlansın yazık günah bunca emeğe, bunca paraya. Pazar günü herkes evinde ailesi ile vakit geçiriyor bizler vatandaş aşı olsun diye görevimizin başındayız...