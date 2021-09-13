Maske ve PCR Testinde Zararlı Madde Olduğu İddiası Çürütüldü

Aşı ve PCR testi karşıtlarının anlamsız iddialarından bir tanesi olan "maske ve PCR testinde kanserojen madde var" meselesi, bilimsel araştırmalarla çürütüldü. İstanbul'da yapılan bir araştırma, maske ve PCR testlerinde kanserojen madde olmadığını ispatladı.

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ederken her ülkede ciddi sayıda olan aşı ve PCR karşıtlarının tezleri bir bir çürütülmeye devam ediyor. Salgının bir an önce kontrol altına alınmasını engelleyen karşıt kesim, aşının içinde çip olduğu, DNA'larının bozulacağı, PCR testinin beyin zarına temas ettiği ve bunun tarihte kölelik için kullanıldığı gibi akıl almaz iddialar ile gündemi meşgul ediyorlar. Bilim insanları ise bu iddiaların çürütülmesi için hummalı bir çalışma başlattılar.

Aşı ve PCR karşıtlarının iddialarından bir tanesi de test ile maskelerde asbest isimli kanserojen maddenin bulunuyor oluşu idi. Yani koronavirüsten korunmak için kullanılan maskeler ile hasta olup olunmadığının anlaşılmasını sağlayan testler, insanları kanser yapmak istiyordu. İstanbul'da yapılan bilimsel bir araştırma ise bu iddianın tamamıyla asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

"Cehalet ya da kötü niyet"

Araştırmanın arkasında, Asbest Uzmanı Kenan Yıldız ve ekibi bulunuyordu. Piyasadan topladıkları numuneler üzerinde yapılan testler, maskelerin de PCR testlerinin de kanserojen madde barındırmadığını ortaya koydu. Bilim insanı, "Birtakım kişiler ya cehaletlerinden ya da kötü niyetlerinden yalan yanlış bilgiler yayıyorlar." diyerek tepkisini ortaya koymuş oldu. İşte asbest uzmanının yaptığı o açıklama:

Sosyal medyada son günlerde PCR testleri için kullanılan numune alma SWAP’larının (numune alımı için ağız ve burun içlerine sürülen çubuk) ve maskelerde sözde ‘asbest, grafen ve bunların türevleri’ içerdiği bilgisi dolaşıyor. Laboratuvarımız tarafından piyasa bulunan SWAP’lardan ve maskelerden numuneler toplanmış ve yapmış olduğu analizlerde asbestte ve grafene rastlanılmadı. Ayrıca yapılan SEM EDX analizlerinde de SWAP’larda sadece karbon (C) ve oksijen (O) elementleri, maskelerde ise sadece karbon (C) elementi tespit ettik.

Test ettiğimiz maskeler, eczane ve süpermarketlerde en çok tercih edilen ürünler arasından seçilerek analiz edildi. PCR çubuklarını İSE Maltepe Kızılay Kan Merkezi’nden temin ettik. Laboratuvarda SEM EDX cihazı yani elektron mikroskop ve enerji dağılım Spektrometresi cihazı ile ölçümler yaptık. Hiçbir ürün de asbest içeriğine rastlamadık. Halkımız maske ve PCR çubuğunda asbest olmadığına emin olsun. Ayrıca sadece asbest değil grafen dedikleri kimyasal maddede yok. Gözle görülmeyecek kadar küçük tekstil liflerini mikrop veya bakteri zanneden vatandaşlarımız da içini ferah tutsun. Maskelerde mikrop veya bakteri yok. Birtakım kişiler ya cehaletlerinden ya da kötü niyetlerinden yalan yanlış bilgiler yayıyorlar.