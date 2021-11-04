Dünyanın İlk COVID-19 Hapı, İngiltere'de Kullanım İzni Aldı

Merck & Co tarafından geliştirilen dünyanın ilk COVID-19 hapı Molnupiravir'e kullanım onayı verildi. İngiltere'nin verdiği karar, koronavirüsle mücadelede yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Merck & Co, Ridgeback Biotherapeutics isimli şirket ile yaptığı bir iş birliği sonucunda dünyanın ilk koronavirüs hapı olan Molnupiravir'i geliştirdiğini duyurmuştu. Bu duyurudan kısa bir süre sonra yeni bir adım atan şirket, ilacın kullanımına başlanması için acil kullanım onayı istemişti. Şimdi Molnupiravir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu, Molnupiravir'e kullanım onayı verildiğini açıkladı. Yapılan açıklama, koronavirüs pandemisiyle mücadelede yepyeni bir dönemin başladığı anlamına geliyor. Zira bu ilaç sayesinde COVID-19 testi pozitif çıkan insanlar, hastaneye yatmadan ya da yoğun bakıma alınmadan hastalığı atlatabilecekler.

İlaçla ilgili çalışmalar devam edecek

İngiliz yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, ilacın kullanımına ilişkin açıklamalarda da bulunuldu. Bu bağlamda; Molnupiravir'in semptomların başladığı ilk 5 gün içerisinde kullanılması gerektiğini tavsiye ettiler. Ancak İngiliz hükümeti ile sağlık otoriteleri, kesin karar için çalışmaların sürdürüleceğini duyurdular. Yapılacak çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve ilacın nasıl kullanılacağının İngiliz kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Molnupiravir ile ilgili yapılan açıklamalarda, bu ilacın etkinlik oranının yüzde 50 olduğu açıklanmıştı. Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Amesh Adalja, düşük gibi görünen etkinlik oranı için "Hastaneye yatış riskini bu derece etkileyebilecek bir oral antiviral tablet tüm oyunun kurallarını değiştirir.” demişti. Ayrıca Merck tarafından üretilen ilacın şu ana kadar tespit edilmiş olan tüm varyantlara karşı etkili olduğunu belirtelim...