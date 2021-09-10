Akdeniz Üniversitesi COVID-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, aşı olmayanların yeni mutasyonlara neden olabileceğini açıkladı. Bunun toplumsal bir sorun olduğuna değinen Mutlu, aşıyı reddetmenin kişisel bir durum olmadığını söylüyor.

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele kapsamındaki tek umudu olan aşı, dünya genelinde istenen düzeyde uygulanamıyor. Kimi insanlar bireysel görüşleri nedeniyle, kimileriyse hurafelere inanmayı tercih ederek aşı vurulmayı reddediyor. Ancak aşı olmayan insanlar, topluma karşı da bir suç işlemiş oluyorlar. Zira Akdeniz Üniversitesi COVID-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu tarafından yapılan açıklamalar, aşısızların yeni mutasyonlara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Aslına bakacak olursak bu durum bilinmedik bir şey değil. Bilim insanları, daha önce yaptıkları açıklamalarda koronavirüs salgınının aşısızların salgını haline geldiğini açıklamışlardı. Derya Mutlu tarafından yapılan açıklamalar, bu görüşü doğruluyor. Mutasyon tespiti için yapılan çalışmaların her geçen gün biraz daha arttığını söyleyen profesör, bu sonuçların titizlikle incelendiğini ve uluslararası otoritelere de gönderildiğini belirtiyor.

"En büyük tehlike, yeni mutasyonların yayılması"

Prof. Dr. Derya Mutlu, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Turizm sezonunun yavaşlaması, temasın azalması sebebiyle şu an sevindirici bir haber olarak iki haftadır ılımlı bir düşüş var. Örneğin 6 Ağustos'ta 469 örnek çalışıldı. Aşılanma, sosyal mesafe, hijyen kuralları, maske kullanımı gibi bulaşı engelleyecek önlemler çok önemli. Aşı yaptırmamaya kişisel tercih demek biraz zor. Çünkü aşı sadece bireyi değil, yaşadığı toplumu ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Aşı olmamak topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmemektir. Çünkü aşısız bireyler yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırıyor. Aşılanma yüksek oranda tamamlanmadığı sürece o toplumda yeni varyantların çıkması ve dünyaya yayılması en büyük tehlike. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü çok yakından takip ediyor. Biz de Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen kitlerle bu varyantları tespit etmek adına elimizden geleni yapıyoruz."

Açık konuşmak gerekirse alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar, aşı olmayı reddeden insanların yakın bir gelecekte çok fazla kısıtlamayla karşılaşılacağını gözler önüne seriyor. Üstelik yalnızca Türkiye'de değil, başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok yerinde aşısızlar için daha fazla tedbir alınıyor. Otoriteler, bu tedbirlerle insanları aşı olmak zorunda bırakacaklar gibi görünüyor...