Bir grup bilim insanı, özel bir 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanarak, aşırı gerçekçi özelliklere sahip el üretti. Bu el, kemik ve tendon gibi yapılara ev sahipliği yapıyor.

3 boyutlu yazıcı teknolojileri, bir süredir tıbbın konusu durumunda. Geçmişte, 3 boyutlu yazıcılar ile kimi zaman kornea, kimi zamansa damar üretildi. Gelen son haberler, kullanılan yöntemlerin gelişmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor. Bilim insanları, şimdi de 3 boyutlu yazıcılar kullanarak, gerçeğine çok benzeyen bir el üretmeyi başardılar.

ETH Zürich Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, farklı polimerlerin kombinasyonunu kullanarak bir el üretmeyi başardılar. Buraya kadar çok da heyecanlandıran bir şey yok. Ancak bundan sonrası biraz ilginç. 3 boyutlu yazıcı ile basılan el, gerçek bir elde olduğu gibi kemik, bağ doku ve tendonlara ev sahipliği yapıyor.

Büküldükten sonra eski hâline de gelebiliyor

3 boyutlu yazıcı ile üretilen robotik el, bazı ilginç özelliklere sahip. Mesela bu el, tıpkı gerçekte olduğu gibi her noktada aynı sertlikte değil. Üstelik üretim sırasında kullanılan polimerler, büküldükten sonra yeniden eski hâline gelebiliyor. Araştırmanın bir numaralı ismi olan Thomas Buchner, bunun geleneksel 3 boyutlu yazıcı teknolojileriyle mümkün olamayacağını ifade etti. Bilim insanının bu kadar net konuşmasının altında yatan bazı haklı nedenler var.

Araştırmacılar, bu eli üretmek için özel bir lazer teknolojisinden faydalandılar. Bu teknoloji, baskının her katmanında gerekli kontrolleri yaparak, sert ve daha elastik polimerlerin nerelerde kullanılacağını tespit etti. Her aşama için yeniden kalibrasyon yapılmasını da sağlayan lazer teknolojisi, mükemmele yakın baskı üretilmesinde yardımcı oldu.

Ekibin gerçekleştirdiği en önemli baskı bir el olsa da farklı ürünler için de çalışmalar yapıldı. Böylelikle geliştirilen tekniğin aslında pek çok alanda kullanılabileceği anlaşılmış oldu. Tekniklerinden fazlasıyla memnun olan bilim insanları, çalışmaya devam edeceklerini ve baskı kalitesini daha da iyileştireceklerini açıkladılar.

Ultra gerçekçi elin nasıl üretildiğini anlatan video: