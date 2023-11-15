Bilim insanları, domuz bedeninden çıkarılmış bir beyni, fonksiyon kaybı olmadan saatlerce yaşatmanın bir yöntemini keşfetti.

Futurama adlı animasyon dizide bazı kişilerin sadece başları, özel bir fanusun içinde saklanarak hayatta kalmaları sağlanıyordu. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir çalışma, adeta bu tür fanuslarda yaşamın yolunu açan süreçte ilk adım olabilir. Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda bir domuz beynini, bedenin dışında sağlıklı ve fonksiyonel şekilde saklamayı başardı. En azından bir süre...

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada ilk olarak domuzların beyinlerinin sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli şartları tespit ettikten sonra, ekstrakorporeal pulsatil dolaşım kontrolü (EPCC) adlı bir cihaz kullandı. Bu cihaz sayesinde beynin ihtiyaç duyduğu besinler, sıvı akışı, kan basıncı, sıcaklık gibi etmenler de beynin vücut içindeki ortamını taklit edecek şekilde hazırlandı. Sonrasında da ketamin ile uyuşturulan domuz beyni sisteme yerleştirildi.

Sadece beyin olarak yaşamak mümkün olabilir mi?

Nörologların oluşturduğu ekip tarafından yapılan çalışmada, vücudun geri kalanından gelen bir biyolojik girdi olmamasına rağmen beyindeki aktivitenin 5 saatlik bir zaman diliminde minimum değişiklikle devam ettiği ortaya çıktı. Araştırmacılara göre bu başarı, insan beynini diğer vücut fonksiyonlarından etkilenmeden incelemenin yeni yollarını açabilecek, gelecekte beyin nakline de imkan sağlayacak.

Eugene McDermott İnsan Büyümesi ve Gelişimi Merkezi'nde görev yapan nöroloji, pediatri ve fizyoloji profesörü Juan Pascual, "Bu yeni yöntem, vücuttan bağımsız olarak beyne odaklanan araştırmalara imkan tanıyarak fizyolojik soruları daha önce hiç yapılmamış bir şekilde yanıtlamamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlandı.