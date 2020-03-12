Türkiye’de de corona virüsü vakasının tespit edilmesi ile beraber hepimiz salgın hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar olduk. Corona virüsü testinin nasıl yapıldığını göstermek isteyen YouTuber Taylor Darling, testin temsili ASMR videosunu oluşturarak yayınladı.

ASMR isimli akımın takipçileri, YouTube’da insanların rahatlaması ve bilgilenmesine yardımcı olacak videolar yayınlıyorlar. Corona virüsü salgının ortaya çıkması ASMR videoları çeken YouTuber’ları, corona virüsü hakkında içerikler üretmeye teşvik etti.

ASMR Darling kanalını yöneten Taylor Darling adlı YouTuber, corona virüsünün test sürecinin nasıl olduğunu gösteren 30 dakikalık bir video çekti. ASMR Darling YouTube kanalında yayınlanan videoda corona virüsü şüphesi bulunan bir insanın bakış açısından test sürecini görüyoruz.

Corona virüsü şüphesi ile kliniğe başvuran bir insanın gözünden devam eden video, basit kişisel sorularla başlıyor. Videonun devamında corona virüsü ile enfekte olduğundan şüphelenen insanın şikayetleri sıralanıyor ve gerekli olan testler yapılıyor. Corona virüsü testi pozitif çıkan kişiye, sürecin devamının nasıl yürüyeceği de anlatılıyor.

ASMR Darling kanalında yayınlanan corona virüsü ile ilgili bilgilendirici video sırasında Taylor, bir kaç defa kalkarak elini yıkıyor. Taylor, yayınladığı videonun virüsün yayılmasını azaltmak için bilgilendirici olmasını istediğini ve bunun için araştırmalar yaptığını söylüyor. Özellikle el yıkama bölümlerinin insanların farkındalığını artırmak için önemli olduğunun altı çizildi.

ASMR Darling YouTube kanalında yayınlanan corona virüsü test videosu yaklaşık 30 dakika sürüyor. ASMR tekniği ile çekilen video, bilgilendirici içeriği nedeniyleinsanların ilgisini çekmeyi başardı.

ASMR türünde çekilen corona virüsü test videosu: