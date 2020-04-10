Video paylaşım platformu YouTube’da Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi ya da bilinen adıyla ASMR türünde çektiği videoları ile bilinen Güney Koreli YouTuber Ssoyoung, canlı hayvan yediği videoları nedeniyle büyük bir tepki çekti.

YouTube’da 3,4 milyondan fazla abonesi bulunan Ssoyoung, YouTube’daki ASMR temalı videoların en tanınan yüzlerinden biri. Tam adı Automonous Sensory Meridian Response (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) olan ASMR, rahatlatıcı etkiye sahip bir ses türü olarak biliniyor.

Beyinsel orgazm veya omurga karıncalanması şeklinde de adlandırılan ASMR, özellikle YouTube sayesinde bir trend hale geldi. Yemek sesi, kağıt sesi, makas sesi, tıklama sesleri, paket açılımı ve fısıltı, ASMR etkisi yaratan seslerin başında geliyor. Endorfin salgılaması nedeniyle beyin fonksiyonlarını rahatlatan bu sesler, bilhassa uyku problemi yaşayan kişiler için birebir. Nitekim bilimsel araştırmalar da bu kanıyı doğruluyor.

Koreli YouTuber Ssoyoung, videolarında ahtapot ve kalamar gibi hayvanları yiyor

ASMR etkisini yediği yemeklerle yaratan Güney Koreli YouTuber Ssoyoung, şu sıralar ise tepkilerin odağında. Nedeni ise videolarında canlı hayvan kullanması. Genellikle ahtapot veya kalamar gibi deniz mahsullerini yiyen Ssoyoung, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından hayvan istismarı ile suçlanıyor.

Ssoyoung’a yönelik tepkilerin büyümesinin bir nedeni de popüler YouTuber Ethan Klein’ın çektiği video oldu. h3h3Productions adlı kanalındaki yeni videosunda ASMR temalı videoların artık çok ileri gittiğini söyleyen Klein, Güney Koreli YouTuber’ı “hayvanlara işkence etmeyi seven bir sosyopat” olarak tanımlamıştı.

Kullanıcılar tarafından hayvan istismarı ile suçlanan Ssoyoung, eleştiriler karşısında sessizliğini koruyor

Ssoyoung’ın kanalında yayınladığı son videosunun altına gelen yorumlar ise bir hayli sert. Örneğin bir kullanıcı, “İnsanlar neden yaşayan bir hayvana vuran birine gülüyorlar? Ben bir vegan değilim ve bunun beslenme alışkanlığı ile bir ilgisi yok Bu doğrudan hayvan istismarı” diyor.

Bir diğer yorumda ise “Bu temelde işkence videoları yüklemek gibi. YouTube, bu kanalı hayvan istismarı nedeniyle nasıl kapatmıyor?” ifadeleri yer alıyor. Öte yandan Ssoyoung, kendisine gelen tepkilere henüz bir cevap vermezken, YouTube’un bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

YouTuber'ın yayınladığı videolara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.