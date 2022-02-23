Assassin's Creed Valhalla Kısa Süreliğine Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed serisinin son üyesi Assassin's Creed Valhalla, bu hafta sonu boyunca tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek! Oyunun oynayabilmek için yapmanız gerekenleri adım adım anlattık.

Oyun dünyasının dev isimlerinden Ubisoft, düzenlediği ‘Bedava Haftasonu’ etkinlikleriyle oyunculara merakla bekledikleri bazı oyunları ücretsiz deneme ve oynama fırsatı sunuyor. Daha önce Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ve Far Cry 5 gibi oyunları da bu etkinliğe koyan şirket, bugün pek çok oyuncuyu sevindirecek yeni bir oyunla karşımıza geldi.

Ubisoft, Assassin’s Creed serisinin son ve en sevilen üyeleri arasında yer almayı başaran üyesi Assassin’s Creed: Valhalla’nın bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabileceğini duydu. Hem konsol hem de PC oyuncuları için kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek oyuna erişmek için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Assassin’s Creed Valhalla nasıl ücretsiz oynanır?

Bu bağlantıya tıklayarak Ubisoft’un ‘ Bedava Haftasonu ’ etkinliğine ulaşın.

’ etkinliğine ulaşın. Oyunu oynamak istediğiniz platformu seçin.

PC için Ubisoft Connect hesabınıza giriş yapın.

Konsol için açılan bağlantılardan oyunu edinin.

Artık oyunu oynayabilirsiniz (PC’de oynamak için Ubisoft Connect indirmelisiniz).

Oyun, 24 Şubat 12.00 - 28 Şubat 22.00 aralığında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Assassin’s Creed Valhalla sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 Ekran kartı: AMD R9 380 - 4 GB / GeForce GTX 960 4 GB

AMD R9 380 - 4 GB / GeForce GTX 960 4 GB İşlemci: Ryzen 3 1200 - 3,1 GHz / i5-4460 - 3,2 GHz

Ryzen 3 1200 - 3,1 GHz / i5-4460 - 3,2 GHz RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 50 GB

50 GB DirectX: 12

Önerilen sistem gereksinimleri: